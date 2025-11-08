Slušaj vest

Glumac Rasel Krou (61), poznat po ulozi u filmu "Gladijator", otkrio je kako je uspeo da smrša oko 26 kilograma zahvaljujući radikalnim promenama u načinu života i pomoću modernog velnes programa. Prva inspiracija bila mu je 26 godina mlađa partnerka Britni Teirot sa kojom se zabavlja od 2020. godine, a potom se suočio sa zdravstvenim problemima koji su ga naterali da preispita svoj stil života i odluči se za veliku transformaciju.

Govoreći u podkastu "The Joe Rogan Experience", Krou je rekao da je najznačajnija promena koju je uveo da bi smršao bila drastično smanjenje konzumiranja alkohola. On je otkrio da je ova odluka radikalno promenila njegov svakodnevni život.

Rasel Krou sa partnerkom Britni Teirot Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

"Veliki sam ljubitelj pića, to je deo mog nasleđa, a kao pripadnik radničke klase, to je moje prokleto pravo. Ali kako starite, počinjete da učite neke stvari o svojim granicama", rekao je Krou.

Glumac je dodao da je, u njegovim godinama, jedna noć zabave nedeljno "više nego dovoljna". Glumac je takođe sarađivao sa zdravstvenom platformom Ways2Well, prateći personalizovani program tretmana i injekcija za lečenje upale u ramenima i kolenima. Kako je otkrio, ovi tretmani su mu značajno pomogli da smanji bol i vrati se aktivnijem načinu života.

Rasel Krou tokom borbe sa gojaznošću Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Bila je to zaista dobra odluka za mene. Pomoglo mi je da se smirim, da se rešim mnogih bolova i da mogu da vežbam bez osećaja bola satima nakon toga. Osećam se kao da je značajno smanjilo upalu u mom telu", rekao je poznati glumac.

Rasel Krou se drastično ugojio posle razvoda od supruge Danijele Spenser 2018. godine, a u jednom trenutku je dogurao čak do 180 kilograma. Najsnažniju podršku da se reši viška kilograma pružala mu je 26 godina mlađa partnerka Britni Teriot, a odluka o ostavljanju alkohola došla je naknadno, kad se suočio sa zdravstvenim problemima koji su mu onemogućavali svakodnevne aktivnosti.

Rasel Krou u filmu Gladijator Foto: Profimedia

