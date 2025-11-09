Slušaj vest

Vest da će Mongolka Jelena Egorovapredstavljati Srbiju na predsotjećem takmičenju Mis Univerzuma 2025 podigla je veliku prašinu u javnosti, a ovim povodom se oglasila i bivša misica, Aleksandra Rutović, koja je našu zemlju predstavljala na takmičenju Mis sveta.

Aleksandra je na Instagram storiju podelila fotografiju Jelene Egorove iz Mongolije, te napisala:

Foto: Printscreen/ Instagram/ rutovic_a

"Evo i ja da se oglasim, jer previše pitanja dobijam na ovu temu. S obzirom na to da mi se mnogo ljudi javilo da pita - da li sam predala krunu devojci poreklom iz Mongolije - odgovor je ne. Miss Universe je takmičenje koje nema veze sa najstarijim i najprestižnijim Miss World takmičenjem", počela je bivša mis Srbije, te nastavila

"Kompanija koja šalje već 30 godina devojke na Miss World nema veze sa ovim i već duži period svojevoljno bira da ne šalje na takmičenje Miss Universe. Tako da, odgovor je - ne. Nisam predala krunu devojci iz Mongolije i Miss Serbia kompanija nema nikakve veze sa ovim", zaključila je Aleksandra Rutović.

Foto: printscreen/instagram/rutovic_a

Vesna de Vinča: "Ona ne zna Srbiju ni na mapi da pokaže"

Više o ovoj temi, gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorila je novinarka i dugogodišnja predsednica organizacije Mis Srbije Vesna de Vinča.

- U Izraelu se dogodio najbolji Mis koji sam ikada videla. Ta država je platila velike pare da se tamo organizuje izbor, a to je bilo 2021. Dok 2022. takmičanje kupuje transdženderka sa Tajlanda, gde se odigrava ovogodišnje takmičenje. Tu počinje prvi rasplet. Dakle, uvode se potpuno novi kriterijumi, a jedan je da ne moraš da budeš žensko. Mnoge devojke sada na Mis Univerzumu su zapravo trasndženderke. Mi smo još i dobro prošli.

Foto: Kurir Televizija

De Vinča se dotakla haosa koji se danas dešava u organiziciji za Mis Univerzuma.

- To takmičenje je kupljeno za desetine miliona od strane jedne male radio stanice koju drži transrodna osoba. Nije to ona kupila, već globalisti, kako bi po celom svetu promovisali lepote transrodnosti. Mi smo tada u našoj kompaniji shvatili da nam tu nije mesto, pa smo se pre dve godine povukli i rekli da u toj vrsti takmičenja Srbija kao takva neće da učestvuje. Povukle su se mnoge države sveta, ozbiljne organizacije, koje su rekle da ne žele da učestvuju.

De Vinča tvrdi da niko nije izabrao da pomenuta Mongolka bude naš izbor za Mis:

Foto: Printscreen/Instagram/missuniverseserbiaoffiicial

- Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis Univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu... Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis Univerzuma se raspada.

De Vinča je rekla da je u panici zbog Srbije povodom celokupne situacije:

Foto: Printscreen/Instagram/missuniverseserbiaoffiicial

- Ona može da nešto lupi, uradi ili šta god i onda to neće biti prepisano njoj, već Srbiji. Svi njeni nastupi su zapravo Srbija. U panici sam zbog naše zemlje i naroda. Ovo je nameštaljka, laž i prevara, to je takmičenje koje prihvata transrodnost, a oni žele da uđu u modnu agenciju, da pokupe 100 devojaka, nalepe im lente i naprave takmičenje. Naša Mongolka ne živi i mislim da ni na mapi ne može da pronađe Srbiju. Meni je drago što se ovo desilo kako bi narod video koliko je to ozbiljno.

Ko je Jelena Egorova

Jelena Egorova je rođena u regionu Jakutija (Rusija). Njeni roditelji imaju poreklo iz regiona Mongolije – otac je tatarskog porekla, majka jakutskog. Obrazovanje joj je povezano sa Moskovskim državnim univerzitetom, gde je, prema izvorima, diplomirala oblast kripto-ekonomije. Poslovno i karijerno se nalazila u sferi modelinga i izbora lepote već neko vreme pre nego što je postala predmet javne pažnje u Srbiji.

Karijera i izbori lepote

Prema dostupnim podacima, Egorova je učestvovala u međunarodnim izborima lepote pod drugim zastavama – na primer, predstavljala je Mongoliju na izboru Miss Grand International. Za 2025. godinu objavljena je kao predstavnica Srbije na izboru Miss Universe 2025.

U okviru svoje komunikacije, izjavila je: - Ponosna sam što predstavljam Srbiju, zemlju koja me je primila. Moje nasleđe povezuje Evropu i Aziju i to vidim kao most, a ne kao granicu.

Reakcije i polemike

Njena kandidatura izazvala je značajne reakcije javnosti u Srbiji i regionu — dok je deo ljudi podržao ideju internacionalnosti, drugi su istakli da bi predstavnica trebalo da ima čvršće veze sa državom koju predstavlja. Takođe, organizacija koja tradicionalno bira misice za Srbiju izjavila je da ona nije deo njihovog izbora, čime je dodatno otvorena debata o statusu i legitimnosti njenog nastupa.

Jelena Egorova je model i takmičarka iz oblasti izbora lepote, koja svojim angažmanom pod zastavom Srbije pokreće pitanja identiteta, nacionalne pripadnosti i pravila u svetu modnih/takmičarskih formata. Iako ima međunarodno iskustvo i obrazovanje u polju koje nije strogo vezano za modu (kriptoekonomija), njena kandidatura nosi sa sobom i brojne nesuglasice u domaćem kontekstu.

