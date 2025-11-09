Slušaj vest

Kejt Midlton je izašla da oda počast godišnjoj tradiciji povodom Dana sećanja, sa svojim najstarijim sinom, princem Džordžom. Dečak je opet ukrao pažnju, ne samo zbog svog stajlinga, već i zbog ponašanja koje je izmamilo simpatije svih.

Kejt Midlton, princeza od Velsa, pridružila se kralju Čarlsu, kraljici Kamili i drugim članovima kraljevske porodice u subotu, 8. novembra, na godišnjem Festivalu sećanja Kraljevske britanske legije u Rojal Albert Holu u Londonu. Dvanaestogodišnji princ Džordž se prvi put pojavio na festivalu. Takođe, prvi put se pridružio roditeljima na čajanki u Bakingemskoj palati koju su kralj Čarls i kraljica Kamila organizovali za veterane i pripadnike generacije Drugog svetskog rata 5. maja.

Princ Džordž, Kejt Midlton i kralj Čarls na Danu sećanja Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Prateći tradiciju, princeza Kejt i princ Džordž nosili su tamne ansamble ukrašene crvenim broševima sa makom. Simbol, za koji se veruje da potiče iz pesme Džona Mekreja "Na poljima Flandrije", koristi se od 1921. godine u znak sećanja na vojnike koji su poginuli u ratu. Iako je princ Džordž već dovoljno veliki da odlazi na protokolarne događaje britanske kraljevske porodice i uče ga da bude ozbiljan, njegova priroda se, po svemu sudeći, buni protiv toga. Najstarije dete princeze i princa od Velsa ni ovoga puta nije odolelo da pravi grimase, ali mu članovi porodice na tome nisu zamerili. Naprotiv - prikupio je sve simpatije prisutnih.

Princ Džordž ponovo privukao pažnju svojim čuvenim grimasama Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Članovi kraljevske porodice ponovo će se okupiti danas na Nacionalnoj službi sećanja, poznatoj i kao Nedelja sećanja, kod ratnog spomenika Kenotaf u Londonu. U utorak, 11. novembra, princeza Kejt će obeležiti Dan primirja posetom Nacionalnom memorijalnom arboretumu i prisustvom njihovoj službi sećanja. U međuvremenu, drugi članovi kraljevske porodice - uključujući kralja, kraljicu i princa Vilijama - trebalo bi da prisustvuju prijemu u zamku Vindzor za veterane koji su služili u Drugom svetskom ratu u utorak.

Serija događaja povodom Dana sećanja dolazi nakon nekoliko napornih nedelja provedenih van javnosti za princezu Kejt. Kraljevski par je smanjio broj obaveza kako bi proveo vreme sa svoje troje dece - princom Džordžom, princezom Šarlotom i princom Luisom - tokom školskog raspusta, a porodica se preselila u svoj novi dom, Forest Lodž u Vindzoru. Rezidencija sa osam spavaćih soba je novi dom princeze i princa od Velsa, gde planiraju da ostanu čak i kad Vilijam stupi na presto.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Kejt Midlton na paradi povodom rođendana kralja Čarlsa