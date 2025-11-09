Slušaj vest

Peti Smit, kuma panka, koja je prodrla na muzičku scenu sedamdesetih godina svojim debitantskim albumom "Horses", izdala je novu knjigu "Bread of Angels", što je intimno putovanje kroz život slavne muzičarke. Smit je obuhvatila sve - od dana svog rođenja usred snežne oluje u Čikagu, preko godina u kojima je sticala slavu sa svojim bendom, zaljubljivanja u supruga Freda Sonika Smita, pa sve do mirnog života u Mičigenu, gde je odgajala njihovo dvoje dece, sina Džeksona (43) i ćerku Džesi (35). U knjizi je podelila s publikom, kako piše američki People, i dosad nepoznata otkrića o svom životu, uključujući i ono da muškarac koji ju je odgojio zapravo nije njen biološki otac.

Foto: f84 / Zuma Press / Profimedia

Tako je jednog ranog jesenjeg dana 2002. godine, Smit, kao i uvek, nazvala njena majka Beverli. Razgovarale su o svemu; o tome kako joj se glas produbljuje i kako će morati da promeni tonalitet nekih pesama... Kada joj je majka u šali rekla da će uskoro zvučati kao ona, dodala je i da ima priču o genetici koju će joj ispričati sledeći put kad se vide. Međutim, sledeći put kad ju je videla, bilo je to u bolnici u kojoj je njena majka hospitalizovana jer je pala, udarila glavom i operisala ugrušak krvi. Smit kaže da njena majka nakon toga više nije bila ista, a kad je pokušala da je pita o genetici, majka je u nju gledala prazno. Smit je otkrila i kako je njena prabaka s majčine strane dugo sumnjala ko je pevačicin pravi otac. Ono što je pretpostavljala prabaka bilo je doslovno monstruozno, jer je sumnjala da je Smitin pravi otac zapravo njen sin, dakle, Smitin praujak. Međutim, na tu ideju su njeni roditelji Beverli i Grant odmahnuli rukom kao na ludost.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

Godine 2012, Smit i njena sestra Linda su uradile DNK test i otkrile da su zapravo polusestre. "Plakale smo. Rezultati testa snažno su uticali na moje misli i neko vreme nisam mogla da piše. Svako jutro, bez izuzetka, sedela sam u lokalnom kafiću s beležnicom i kafom, a sada sam bila primorana da preispitujem verodostojnost onoga što sam dotad napisala", iznela je Smit u svojim memoarima.

Dok se Smit borila s tim saznanjem, gotovo je prihvatila i stravičnu pretpostavku da ju je začeo ujak njene majke i očekivala je da će rezultati to potvrditi. Međutim, ona i Linda odlučile su da urade genealoški DNK test kako bi pratile genetsko poreklo s majčine strane.

Foto: ©Alessandro La Rocca / LaPresse / Profimedia

Rezultati, koje je primila na svoj 70. rođendan, otkrili su da je s očeve strane 100 posto Aškenazi. Njeni preci su poticali iz Rusije, odakle su pobegli u Ukrajinu, a zatim se nastanili u Filadelfiji. Ali ko joj je bio otac? Smit je na kraju, piše People, otkrila istinu zahvaljujući ćerki koju je dala na usvajanje kad je imala 20 godina. Smit i njena ćerka, koje su se godinama pre toga ponovo povezale, iskoristile su sve svoje veštine kako bi otkrile identitet biološkog oca njene majke. Nakon što je ćerka pronašla ime, Smit je obavila opsežno pretraživanje interneta kako bi pronašla fotografiju svog oca, Sidnija.

Foto: RAFA RIVAS / AFP / Profimedia

"Znala sam da je on moj otac pre nego što sam videla njegovo lice", napisala je. Uspela je da pronađe svog prvog rođaka, koji joj je pružio uvid u njene biološke korene, otkrivši da je Sidni umro mlad, a iako je njegova udovica doživela svoje devedesete, Smit je svoje otkriće doživela prekasno da bi je upoznala. Smit je za People izjavila da je uzela dvogodišnju pauzu od rada na knjizi "Bread of Angels" kako bi procesuirala sve što je saznala.

"Nisam bila sigurna šta uraditi s tim informacijama, jer sam želela da knjiga koju pišem bude vrlo istinita, a odjednom sam imala paralelnu istinu. I osećala sam da, ako o tome ne pišem, to znači da je istina ugrožena", rekla je. Takođe je želela da oda počast čoveku koji joj je dao život, jer dok je izražavala zahvalnost svima drugima, nije želela u tome da izostavi ni svog biološkog oca.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

