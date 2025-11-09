Slušaj vest

Učesnice ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzuma, koji će se održati 21. novembra u Tajlandu, predstavile su se sinoć u svečanim haljinama na Moonlight Sky Gala Welcome večeri. Predstavnica Srbije Jelena Egorova ponela je svetlucavi model, od tila i šljaštećih detalja sa ogromnim šlicem. Mnogi su iznenađeni njenom visinom, dok kontroverza zbog njenog učešća ne jenjava.

Modni izbor Jelene Egorove uklapao se sa većinom stajlinga ostalih misica. Nosila je dugačku haljinu, koja je uglavnom krojena od tila, sa dodatkom šljaštećih detalja. Šlic je zamalo pa do kuka, a u komentarima na društvenim mrežama uglavnom je hvale Rusi, dok javnost iz Srbije i dalje muči pitanje zašto nas predstavlja devojka iz Mongolije, a ne iz Srbije.

Misica Jelena Egorova začudila je javnost svojom visinom, koja je posebno došla do izražaja na ovoj fotografiji. Prema zvaničnim podacima, visoka je 177 cm, a kada se tom broju doda visina štikli koje nosi, dođe se do impozantne cifre.

Egorova najčešće pozira sa misicom Tajlanda, domaćinom takmičenja Mis Univerzuma 2025. Učestvuje na brojnim pratećim aktivnostima, pa smo je već do sada videli u brojnim modnim izdanjima.

Vesna de Vinča: "Ona ne zna Srbiju ni na mapi da pokaže"

Više o ovoj temi, gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorila je novinarka i dugogodišnja predsednica organizacije Mis SrbijeVesna de Vinča.

- U Izraelu se dogodio najbolji Mis koji sam ikada videla. Ta država je platila velike pare da se tamo organizuje izbor, a to je bilo 2021. Dok 2022. takmičanje kupuje transdženderka sa Tajlanda, gde se odigrava ovogodišnje takmičenje. Tu počinje prvi rasplet. Dakle, uvode se potpuno novi kriterijumi, a jedan je da ne moraš da budeš žensko. Mnoge devojke sada na Mis Univerzumu su zapravo trasndženderke. Mi smo još i dobro prošli.

De Vinča se dotakla haosa koji se danas dešava u organiziciji za Mis Univerzuma.

- To takmičenje je kupljeno za desetine miliona od strane jedne male radio stanice koju drži transrodna osoba. Nije to ona kupila, već globalisti, kako bi po celom svetu promovisali lepote transrodnosti. Mi smo tada u našoj kompaniji shvatili da nam tu nije mesto, pa smo se pre dve godine povukli i rekli da u toj vrsti takmičenja Srbija kao takva neće da učestvuje. Povukle su se mnoge države sveta, ozbiljne organizacije, koje su rekle da ne žele da učestvuju.

De Vinča tvrdi da niko nije izabrao da pomenuta Mongolka bude naš izbor za Mis:

- Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis Univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu... Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis Univerzuma se raspada.

De Vinča je rekla da je u panici zbog Srbije povodom celokupne situacije:

- Ona može da nešto lupi, uradi ili šta god i onda to neće biti prepisano njoj, već Srbiji. Svi njeni nastupi su zapravo Srbija. U panici sam zbog naše zemlje i naroda. Ovo je nameštaljka, laž i prevara, to je takmičenje koje prihvata transrodnost, a oni žele da uđu u modnu agenciju, da pokupe 100 devojaka, nalepe im lente i naprave takmičenje. Naša Mongolka ne živi i mislim da ni na mapi ne može da pronađe Srbiju. Meni je drago što se ovo desilo kako bi narod video koliko je to ozbiljno.

Ko može da učestvuje na izboru za Mis Univerzuma

Da bi neka zemlja učestvovala na ovom rakmičenju, potrebno je da lokalna kompanija ili fizičko lice kupi lokalna prava učešća putem franšizne naknade. Naknada uključuje prava na imidž, brend i sve što je vezano uz izbor. Vlasnik franšize često vraća franšizu organizaciji Miss Universe, koja je preprodaje novom deoničaru. Preprodaja franšize od jednog vlasnika drugome ponavlja se često u istoriji događaja, ponekad zbog kršenja ugovora ili finansijskih razloga. Broj učesnica varira zbog franšize izbora usklađene sa rasporedima koji se podudaraju sa redovnim kalendarom, ali se od 1989. godine broj stabilizovao na iznad 70 zemalja.

Kandidatkinja se uglavnom bira na nacionalnom izboru, ali pojedine zemlje imaju i interni odabir. Australija je do 2000. do 2004. birala misicu preko modne agencije. Organizatori Mis Univerzuma ne preporučuju takve kastinge. A pomenuta zemlja se 2005. vratila nacionalnom izboru lepote. Mongolka Jelena Egorova rekla je da ima srpski pasoš.

Kulturne barijere i previsoke franšizne naknade sprečavaju pojedine države da učestvuju na takmičenju lepote. Do 2024. samo su dve države učestvovale na izboru svake godine, od osnovanja 1952. U pitanju su Francuska i Kanada.

Takmičenje je najpopularnije u delovima Amerike, Afrike i Azije, posebno u zemljama poput Filipina, Kolumbije, Perua, Venecuele, Južne Afrike, Francuske, Tajlanda i Indonezije i naarvno, SAD.

Od 2021. dozvoljeno je transrodnim ženama da se takmiče. Misica iz Španije Anđela Ponce bila je 2018. prva transrodna takmičarka u istoriji. Naredne godine Swe Zin Htet iz Mjanmara postala je prvao lezbijka koja je učestvovala na izboru.

Ranije je vladalo pravilo da takmičarke ne smeju da budu u braku, ili da imaju poništen brak, da ne mogu biti trudne, ili da imaju dete kao i da do kraja svog mandata, ako pobede, ne smeju da se venčaju. To pravilo je ukinuto 2022. i od 2023. misice mogu da budu udate, trudne ili da imaju decu.

Takmičarke ne smeju da budu mlađe od 18 godina. Pojedine zemlje dozvoljavaju na svojim nacionalnim izborima da učesnice budu mlađe od te granice, a ukoliko baš one pobede, moraju da ih zamene ili drugoplasirana devojka ili neka druga takmičarka. Poslednjih godina vodilo se računa da misice imaju fakultetsku diplomu i da su već zaposlene.

Pre dve godine najavljeno je da će se promeniti gornja granica za godine. Ranije su misice morale da imaju između 18 i 28 godina,a 2024. saopšteno je da "svaka odrasla žena ima pravo da se bori za krunu", piše Blic žena.

