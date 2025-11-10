Slušaj vest

Medijska pažnja poslednjih nekoliko dana usmerena je ka srpskoj predstavnici za predstojeće takmičenje Mis Univerzuma 2025, manekenki Jeleni Egorovoj, devojci mongolskog porekla. Takmičenje će se održati 21. novembra na Tajlandu, a fotografije i potvrda njenog učešća objavljeni su na zvaničnom Instagram profilu takmičenja.

Vest je brzo preplavila društvene mreže i izazvala različite reakcije. Dok jedni ističu da je lepota univerzalna i da poreklo ne bi trebalo da bude prepreka, drugi su iznenađeni činjenicom da srpsku lentu nosi neko ko, kako navode, nema direktne veze sa Srbijom osim pasoša.

A tu je i Mister Univerzuma

Dok javnost diskutuje o Mis Univerzuma, malo je poznato da postoji i Mister Univerzuma, muški pandan ovog prestižnog takmičenja. Na Mister Universe 2025, Srbiju će predstavljati Iv-Len Anser, Nemac srpskog porekla.

Iv-Len Anser je rođen u Raštatu, Nemačka, 1990. godine, i nosi ponos svojih srpskih korena. Samouveren, posvećen ličnom razvoju i ekstremnim sportovima, on je, kako pišu o njemu, više od modela – simbol discipline, upornosti i hrabrog duha.

Porodica i formiranje karaktera

"Porodica mi je sve. Otac mi je uvek bio uzor, snažan i stalan. Majka mi je dala veliko srce, empatiju i toplinu. Starija sestra me je naučila kako da se odnosim prema ženama s poštovanjem, brigom i razumevanjem. To je oblikovalo čoveka koji sam danas", ističe Iv.

Njegovo odrastanje bilo je okrenuto upornosti i ličnom razvoju, što je kasnije oblikovalo njegov pristup modelingu, sportu i životu.

Karijera modela i profesionalni put

Prvi put je primećen u modelingu sa 16 godina, ali tada nije želeo da mu se profesionalno posveti. Završio je školu za mehatroničara u Mercedesu, želeći siguran i stabilan put. Već sa 18 godina, modeling ga ponovo zove – i tada kreće njegova međunarodna karijera.

Foto: Printscreen/ Instagram/ yvesunser

Put ga vodi u Los Anđeles, gde samostalno odlazi da ostvari svoj san, a potom i na LA Fashion Week i New York Fashion Week, gde gradi reputaciju. Ipak, iza svetala i kamera često se osećao kao "proizvod, lice, a ne osoba".

Lična transformacija i motivacija

"Nisam uvek bio samouveren. Nekada sam imao višak kilograma, bio nesiguran, neprimećen. Ali pojavio sam se za sebe. Transformisao sam se iznutra i spolja. Naučio sam da u svetu influensera i savršenih slika, nije sve što sija zlato. Ne želim da budem samo slika. Želim da učinim nevidljivo vidljivim. Želim da koristim lepotu ne da impresioniram, već da povežem. Da napravim most između spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta, između materijalnog i duhovnog", ističe mister.

Foto: Printscreen/ Instagram/ yvesunser

Porodica, biznis i inspiracija

Danas je suprug i otac dve ćerke, ali i osnivač brenda prirodnog meda inspirisanog njegovom decom.

Njegova vizija je stvaranje novog tipa muškarca – snažnog, a nežnog, prizemljenog, ali vizionara; ne samo lepog, već pravog.

Pored modelinga, bio je padobranac u vojsci, gradio biznise i reputaciju, a sve to uz disciplinu, prisustvo i istrajnost.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

