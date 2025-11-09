Slušaj vest

Izašao je prvi trejler za biografski film o svetskoj zvezdi i ikoni pop muzike, Majklu Džeksonu! Iako se konstantno pisalo o problematičnoj produkciji na ovom filmu, trejler je, izgleda, oduševio publiku, a u samo prvih šest sati pregledan je više od 30 miliona puta.

Snimanje filma, koji nosi jednostavno ime "Michael", završeno je još u maju 2024. godine, a trebalo je da film izvorno izađe u aprilu ove godine. Datum je potom pomeren na oktobar, ali su u junu bila potrebna ponovna snimanja, što ga je nanovo odložilo na april iduće godine, tačnije trebalo bi da film stigne u bioskope 24. aprila 2026. godine. Nakon toga se navodilo da će film biti podeljen u dva dela, ali sudeći po prvom trejleru, izgleda da će biti objavljen samo jedan film.

Zanimljivo je da glavnu ulogu Majkla igra Džafar Džekson, inače pevačev bratanac iz stvarnog života. Njemu se u postavi pridružuju nominovani za Oskara Kolman Domingo, koji će uteloviti Džoa Džeksona, Majklovog oca, dok će ostale uloge preuzeti popularni Majls Teler, Nija Long i Lora Harijer. Režiju potpisuje Antoan Fukva, filmaš koji se više povezuje s akcijskim i triler naslovima, uključujući "Training Day", "The Equalizer" i "Olympus Has Fallen". Scenario je napisao Džon Logan, scenarista nominovan za Oskara, koji stoji iza filmova "Gladiator", "The Aviator" i "Hugo". Film bi trebao da obuhvata čitav pevačev život, uspone i padove, od samog detinjstva, kao i grupu The Jackson 5.

"Majklov život je bio komplikovan. Kao filmaš, nastojim da humanizujem, ali ne i očistim stvarnost, te da predstavim najuzbudljiviju, najnepristrasniju priču koju mogu da dam u jednom dugometražnom filmu i pustim publiku da odluči kako će se osećati nakon što ga pogleda. Majkl očito ostaje uticajan, kulturno relevantan umetnik sa životom i nasleđem vrednim istraživanja", rekao je britanski producent Grejem King o projektu, piše The Guardian.

Majkjl Džekson Foto: © Band Photo / uppa.co.uk / Avalon / Profimedia

Najviše kontroverze oko produkcije filma izazvali su navodi oko seksualnog zlostavljanja koje su posebno stale pod svetlo javnosti 2019. godine, kada je izašla dokumentarna serija Dena Rida, "Leaving Neverland", koja je uključivala izjave dveju navodnih žrtava koje tvrde da ih je Majkl Džekson zlostavljao kao decu. Rid je navodno pročitao nacrt scenarija za "Majkla" i nazvao ga "iznenađujuće neiskrenim" nakon što je navodno diskreditovao ovaj slučaj, takođe stoji u The Guardianu. "Džekson se prikazuje samo kako brine o deci s rakom ili pleše s devojčicom u invalidskim kolicima, ili ušuškava više dečaka, uglavnom svoje nećake, na spavanjima kod prijatelja“, rekao je Rid.

Paris Džekson Foto: DGP / Zuma Press / Profimedia

Nezadovoljstvo filmom stiglo je i od same Majklove ćerke, Paris Džekson. Naime, Domingo je ranije ove godine rekao kako porodica Džekson stoji uz njih za vreme produkcije, te da osećaju njihovu podršku, nakon čega se Paris oglasila na Instagramu. "Nemojte ljudima govoriti da sam bila ‘korisna‘ na setu filma u kom sam imala nula odsto učešća lol, to je tako čudno. Pročitala sam jednu od prvih verzija scenarija i dala svoje beleške o tome što je bilo neistinito/što mi nije odgovaralo, a kada se nisu time pozabavili, nastavila sam sa svojim životom. Nisu moji majmuni, nije moj cirkus. Bog vas blagoslovio", napisala je.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

