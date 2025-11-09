Slušaj vest

Megan Markl i princ Hari nisu krili zadovoljstvo što su se našli na spisku zvanica Kris Džener. Vojvotkinja od Saseksa godinama nakon Megzita ispoljava želju da postane članica holivudske elite, što joj polazi za rukom, makar sudeći po događajima na kojima se pojavljuje.

Za sinoćnu proslavu izabrala je dugačku crnu haljinu sa velikim šlicem i rolku. Odeću pripijenu uz telo iskombinovala je sa eleganntim štiklama i punđom i šik torbom. Svečano, ali i izazovno modno izdanje je kontra stilu koji je imala pre Megzita, dok je bila zaposlena članica dvora.

Odlukom da ona i Hari napuste dužnosti, promenila je adresu stanovanja, pa su Britaniju zamenili Amerikom, ali su se oslobodili i niz dužnosti i protokola što njihov stil odevanja pokazuje, naročito njen modni manir.

Ipak, zadržali su brojne privilegije i bogatstvo, a često i negoduju kada im se neke pogodnosti ukinu jer očigledno ne smatraju da povlašćeni položaj zahteva odgovornost, rad i obaveze.

Megan, koja će nakon osam godina vratiti glumi, ulogom u filmu "Close personal friends", i to tako što će glumiti sebe, ne krije želju da postane članica holivudskog visokog društva (kakvo god ono bilo).

Nekada je ta njena težnja bila bezuspešna. Pojedine holivudske zvezde poput Gvinet Paltrou jasno su pokazale da nisu oduševljene njome, ali ima i onih koji su joj otvorili vrata. Poput Kris Džener, čija je ćerka Kim Karadašijan ismevala Kejt Midlton nakon što se princeza od Velsa početkom 2023. povukla iz javnosti.Kasnije je supruga princa Vilijama saopštila da boluje od raka.

Taj detalj očekivano ne smeta Megan Markl i princu Hariju da slave sa porodicom Kardašijan - Džener. U slično vreme britanski dvor bio je na ovom događaju.

Sa dolaskom u Ameriku Megan i Hari stekli su kritičare i u SAD, a negativne reakcije na društvenim mrežama prate ih u stopu. Vojvotkinju od Saseksa neki su proglasili za snoba kakvog majka jednom rađa, a komentari da nema takta i stila kao i da zajedno sa Harijem traži pažnju koja joj ne pripada ne jenjavaju. Pamte mnogi kako se poznati par žalio zbog prevelike medijske pažnje kojoj su bili izloženi pre nekoliko godina.

Tačno je da je ta pažnja uglavnom bila negativna, ali im sada ni negativni publicitet ne smeta dok su nameru da se povuku iz javnosti odavno napustili.

Uz Megan i Harija sinoć je na zabavi Kris Džener bio impoznatan broj poznaith ličnosti - od Bila Gejtsa, Opre Vinfri i Gejl King, Melani Grifit, Adel, Maraje Keri i mnogih, mnogih drugih.

Kajli Džener nije bila srdačna prema paparacima pa ime je pokazala srednji prst. Pravi domaćinski gest.

