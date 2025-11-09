svi žele da vide o čemu se radi

svi žele da vide o čemu se radi

Slušaj vest

Čini se kako su grozne kritike i ocene od nula zvezdica stvorile kontraefekat, jer je nova serija medijske i rijaliti zvezde Kim Kardašijan, "All‘s Fair", postala trenutno najgledanija serija u 28 država, uključujući i SAD!

Nakon što je premijerno prikazana 4. novembra na Hulu i Disney+ striming platformama, krenule su neviđeno loše kritike na račun same radnje serije, glume Kim Kardašijan, ali i njenih koleginica, koje su inače nagrađivane glumice, nazivajući ovu dramu "najgorom serijom godine".

Američka medijska zvezda se u novom projektu pridružila snažnoj ženskoj postavi koja uključuje popularne glumice Glen Klouz, Saru Polton i Tejanu Tejlor. Serija prati tim uticajnih advokatica koje napuštaju svoju kompaniju kako bi osnovale sopstvenu, dok žestoka advokatica za razvode Alura (Kardašijan) odlučuje da uništi svog mlađeg supruga koji se oženio njom zbog novca. Prve tri epizode mogu se pogledati na striming platformama, a svaka iduća epizoda izlaziće svakog utorka.

Iako su imale vrlo dobru promociju serije, pre nekoliko dana činilo se kako to nije moglo da ih spasi od kritičara koji su rekli svoje. Do sada je serija dobila retko viđenu ocenu od 0 odsto na internet stranici za recenzije, Rotten Tomatoes. Čini se da je takvo "blaćenje" serije ipak izazvalo znatiželju kod gledalaca, a na sam račun kritika našalila se i sama Kim velikom objavom na svom Instagram profilu gde deli smešne "mimove" s društvenih mreža kao i novinske naslove, a sve dok pozira uz osmeh s koleginicama i rediteljem serije, Rajanom marfijem. "Jeste li se uključili u najhvaljeniju seriju godine!?!?!? 'All‘s Fair' sada se emituje na Hulu i Disneyplus", napisala je u opisu.

Objavu su odmah preplavili komentari obožavatelja. "Ovo je toliko ikonično", "Devojke koje kapiraju, kapiraju", "Daaaaa! Ja je obožavam", "Mrze te, a šou je zapravo odličan", samo su neki od komentara.

Video: Kako se Kim Kardašijan uvukla u haljinu Merilin Monro