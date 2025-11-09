Slušaj vest

Glumica i manekenka Maura Higins ukrala je svu pažnju u provokativnom prozirnom izdanju na dodeli nagrada Glamour Women of the Year, koja je i ove godine okupila brojne slavne osobe.

Maura Higins Foto: Ron Asadorian / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zgodna 35-godišnja Irkinja, poznata po učešću u rijaliti šouu "Love Island", pojavila se u crnoj večernjoj haljini koja je imala providne i svilene materijale, koja je sjajno naglasila njenu vitku figuru, ali i zanosne obline.

Maura Higins Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Gornji deo haljine krasio je poprilično dubok dekolte, ali "strateški" delovi tela diskretno su bili prekriveni satenskom tkaninom.

Podsetimo, Maura Higins postala je poznata 2019, kada je bila finalistkinja pete sezone rijaliti emisije "Love Island", a stekla je i nadimak "najzgodnija Britanka".

