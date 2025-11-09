Slušaj vest

Pop zvezda Arijana Grande doživela je pravu dramu u Parizu, gde je za dlaku izbegla ozbiljnu nesreću. Incident se dogodio u četvrtak, 7. novembra, kada je automobil iznenada ušao u pešačku zonu ispred dvorane u kojoj se održavala evropska premijera filma "Wicked".

Pevačica, srećom, nije povređena.

Trenutak haosa nakon premijere

Grande je te večeri pozirala na crvenom tepihu, okružena obožavateljima i fotografima, u uobičajenoj glamuroznoj atmosferi.

Prema pisanju medija, dok se kretala prema svom automobilu, jedno vozilo joj se "približilo malo previše" dok je još uvek pozdravljala fanove ispred ulaza. Čini se da je automobil ušao u prostor predviđen za pešake, što je nateralo članove obezbeđenja da u trenutku reaguju – baš u času kad je zvezda uspela da se skloni. Niko nije fizički stradao, ali kratki haos izazvao je paniku među okupljenima.

Policija istražuje šta se dogodilo

Pariska policija potvrdila je da je pozvana na mesto događaja kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Portparol je rekao kako u trenutku izveštavanja nije bilo privođenja, te da je istraga otvorena. Vozač je, navodno, sarađivao s policijom i zasad nema pokazatelja da se radilo o namernom pokušaju.

Arijana Grande, Oskar 2025 profimedia-0971244521.jpg
Arijana Grande, Oskar 2025 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bezbednosni stručnjaci podsećaju da, uprkos barijerama i strogo kontrolisanim ulazima, tzv. prelazne zone – deo puta od dvorane do vozila – ostaju najslabija karika. Ulazak automobila u pešačku zonu upućuje na to da je verovatno reč o pogrešnoj proceni, tehničkom kvaru ili jednostavnoj vozačevoj greški.

Grande se nije oglasila

Predstavnici Arijane Grande zasad se nisu oglasili o incidentu, a ni na njenim profilima na društvenim mrežama nema pomena događaja. U međuvremenu su obožavatelji na X-u i Instagramu izrazili ogroman talas olakšanja što je njihova miljenica prošla nepovređena.

Lejdi Gaga i Arijana Grande na dodeli MTV Video Music Awards 2025 u Njujorku

Video: Arijana Grande se oglasila nakon što su je optužili da promoviše anoreksiju

Arijana Grande se oglasila nakon što su je otpužili da promoviše anoreksiju Izvor: TikTok/arianagrande