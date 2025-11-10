Slušaj vest

Poslednjih godina u Holivudu su sve češći "produžeci" franšiza koje su svojim autorima i studijima donele ogromne profite, rušeći rekorde gledanosti. Jedino možda "Titanik" ne može da dobije drugi deo, iz opravdanih razloga. U narednoj godini ili 2027. u bioskope bi trebalo da stignu novi "Betmen", "Šrek", "Gospodar prstenova", "Đavo nosi Pradu", kruže glasine da bi Džoni Dep mogao ponovo da se pridruži "Piratima s Kariba", a hoće li Brendan Frejzer i Rejčel Vajs učiniti isto? Mislimo, naravno, na nastavak legendarne "Mumije".

Foto: J. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Kako izveštava Variety, dvoje dobitnika Oskara najverovatnije će ponovo udružiti snage i ponoviti uloge galantnog legionara Rika O'Konela i neustrašivu egiptološkinju Evelin Karnahan. Prva dva dela doživela su neverovatan uspeh, u trećem je prelepu Rejčel, koja je postala majka pre snimanja, zamenila Marija Belo, a sada, nakon 25 godina, originalni duet ponovo bi mogao da stane pred kamere. Postojala je još jedna "Mumija", s Tomom Kruzom, ali obožavatelji je ne smatraju pravim delom svoje omiljene franšize.

Kao da je otvorio Egipatsku knjigu mrtvih ili oboleo od faraonove bolesti, poput prvih istraživača koji su ušli u tajne odaje piramida u Gizi.

Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Naime, izvodeći kaskaderske trikove tokom snimanja trećeg dela, zadobio je teške povrede, a proces oporavka trajao je dugo. Napuklo rebro, iskliznuće pršljena koje je dovelo do problema s kičmom, uganuće kolena, pucanje glasnih žica... Zbog brojnih komplikovanih operacija, više je vremena provodio u bolnicama nego u studijima.

Iako su ga lekari uveravali da će uskoro moći da se vrati na posao, rehabilitacija je trajala dugih sedam godina, tokom kojih je mnogo dobio na težini. Tokom tog vremena, bankovni račun se smanjivao.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Kad je, konačno, ponovo mogao da stane na noge, reditelji su oklevali da mu ponude uloge zbog njegove prekomerne težine. Kako nevolje nikad ne dolaze same, glumac je prošao i kroz bolan razvod, a bivša supruga tražila je basnoslovne svote novca za starateljstvo nad troje dece.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Suočio se i s posledicama seksualnog zlostavljanja koje je doživeo 2003. Mnogi nisu verovali u priču da ga je silovao tadašnji predsednik holivudskog Udruženja stranih novinara, Filip Burk, jer je Brendan tada imao 35 godina i zapažene uloge u akcionim filmovima. Mogao je bilo koga da "slomi" jednom rukom. Ali on tvrdi da se dogodilo.

Brendan Frejzer Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Gubitak majke, za koju je bio jako vezan, bio je kap koja je prelila čašu. Frejzer je upao u tešku depresiju, još se više ugojio i praktično prestao da izlazi iz kuće. Bojao se da koristi internet, jer je postao predmet ismevanja. Kad god bi paparaci objavili nove fotografije bivše zvezde, usledili bi zlobni komentari: "Nemoj da jedeš ugljene hidrate, završićeš kao Frejzer", "Danas sam nameravao da preskočim trening, ali sam video ove slike i već trčim na traci za trčanje"...

Foto: Santi Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Godinama nikoga zapravo nije podsećao na onog mišićavog muškarca iz džungle, za kojim je lepši pol uzdisao. Nije mogao da se reši traume, niti je mogao da pronađe ikakvu inspiraciju i krene dalje od noćne more. Kad je bio na ivici, odlučan da odustane od svega, pojavio se "anđeo čuvar" u liku slavnog reditelja Darena Aronofskog, koji je došao kod njega sa scenarijem za dramu "Kit", priču o profesoru književnosti teškom 270 kilograma. Brendan Frejzer bio je savršen za glavnu ulogu.

Foto: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

Prihvatio je, ne sluteći da će se vratiti ne samo životu, već i Holivudu. Izdržao je sve terapije, naporno vežbao i rešio se viška kilograma, a nakon projekcije na Venecijanskom filmskom festivalu, kada su ga višeminutne ovacije dovele do suza, shvatio je da svet još uvek računa na njega. Plakao je i šest meseci kasnije, kada je osvojio Oskara.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ponude su ponovo počele da stižu, a čovek bezgraničnog talenta više se ne boji povratka "Mumije". Smo se još čeka da Studio Universal Pictures, koji sve detalje drži u strogoj tajnosti, potvrdi vest.