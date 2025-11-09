Slušaj vest

Bernarda Marovt bila je jedna od najlepših žena bivše Jugoslavije osamdesetih godina, muškarci su padali na kolena pred nju, a mnogi su joj predviđali blistavu karijeru. Ova manekenka rođena 1960. godine u naselju Celje u današnjoj Sloveniji, brzo je osvojila ceo svet.

I na sam korak od svetske slave, sve je krenulo nizbrdo, a njen pad stigao je brzinom svetlosti. A sve zbog nekoliko fotografija.

Fotografije koje su zapalile svet

U magazinu "Start", koji je tada zamenjivao Plejboj u Jugoslaviji, 1982. godine osvanule su Bernardine slike u kojima se vide njene gole grudi, a taj primerak prodat je neverovatnih 350.000 primeraka. Ona je zbog toga ispala iz trke za Mis Sveta. Proglašena je top modelom Italije i top modelom Evrope, a na vrhuncu karijere zarađivala je 3.000 dolara dnevno.

Nema ko se nije divio njenoj lepoti, a ubrzo je postala i Miss Starta i Miss Penthausa. To ju je inspirisalo da se oproba i na takmičenju za Mis, gde se prijavila da predstavlja Jugoslaviju.

Iako nikada zvanično nije ponela krunu, u mnogim anketama Bernarda je bila proglašena najlepšom misicom koju je Jugoslavija ikada imala.

Možda jedina pozitivna stvar koja ju je zadesila na tom takmičenju bile je to da su je 30 fotografa iz raznih delova sveta proglasili za Miss fotogeničnosti i dodelili joj titulu najfotogeničnije devojke na svetu. Potom je proglašena top modelom Italije i top modelom Evrope.

Ovako danas živi

Od tada je prošlo više od 40 godina, a danas Bernarda ima 65 godina. Idalje održava vitku liniju, a godine su, kao kod svih, učinile svoje, ali je i dalje prelepa. Sudeći po njenom Instagramu, Bernarda je i dalje u svetu modelinga, a zaštitni je znak za jednu marku nakita.

Živi na relaciji Slovenija - Italija. U rodnoj Sloveniji je otvorila školu manekenstva, a u Italiji ima modnu agenciju, te je posvećena mladim devojkama koje žele da uče.

