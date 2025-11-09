Slušaj vest

Uoči glavnog izbora za Mis Univerzuma 2025, koji će se održati 21. novembra u Tajlandu, takmičarke iz celog sveta sinoć su se po prvi put predstavile javnosti na svečanom događaju "Moonlight Sky Gala Welcome".

Prvo pojavljivanje i izazov večeri

Za svoj prvi zvanični zadatak, učesnice su morale da prošetaju pistom sa lentom zemlje koju predstavljaju i da glasno i ponosno izgovore ime svoje države. Predstavnica Srbije je Mongolka Jelena Egorova, koja je izazvala veliku pažnju publike čim se pojavila, prenosi Ona.rs.

Prema zvaničnim podacima, Jelena je visoka 177 centimetara, ali kada se na to dodaju potpetice sa platformom, njen stas ostavlja snažan utisak i upravo o tome se najviše govori na društvenim mrežama.

Na svom prvom predstavljanju, Egorova je ponela svetlucavu haljinu od tila sa šljaštećim detaljima i visokim šlicem, model koji je istakao njenu figuru i eleganciju. Njen izbor stajlinga se uklopio u glamuroznu atmosferu događaja i pratio modne smernice ostalih takmičarki.

Međutim, ne stišava se pobuna publike iz Srbije koja je jasno izrazila svoj stav povodom ovogodišnje predstavnice.

Jedno pitanje i dalje se posavlja u slučaju ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzuma, a to je: "Kako Mongolka da predstavlja Srbiju?".

Jelena Egorova predtsavlja Srbiju na Miss Universe 2025 Foto: Printscreen/Instagram/missuniverseserbiaoffiicial

U komentarima nastao haos

Ispod viralnih snimaka uveliko se zahuktava. Srbi neumorno komentarišu kako je Jelena veoma lepa devojka, ali da "nije trebalo da predstavlja Srbiju" na ovogodiđšnjem izboru za Mis Univerzuma.

Ovo su samo neki od komentara:

"Kao da su sve devojke u Srbiji bile zauzete tog dana",

"Zašto nas ona predstavlja? Ona nije Srpkinja",

"Pored toliko lepih Srpkinja, pošalju Mongolku".

Ko može da učestvuje na izboru za Mis Univerzuma

Jelena Egorova Foto: Screenshot YT

Da bi neka zemlja učestvovala na ovom rakmičenju, potrebno je da lokalna kompanija ili fizičko lice kupi lokalna prava učešća putem franšizne naknade. Naknada uključuje prava na imidž, brend i sve što je vezano uz izbor. Vlasnik franšize često vraća franšizu organizaciji Miss Universe, koja je preprodaje novom deoničaru. Preprodaja franšize od jednog vlasnika drugome ponavlja se često u istoriji događaja, ponekad zbog kršenja ugovora ili finansijskih razloga. Broj učesnica varira zbog franšize izbora usklađene sa rasporedima koji se podudaraju sa redovnim kalendarom, ali se od 1989. godine broj stabilizovao na iznad 70 zemalja.

Kandidatkinja se uglavnom bira na nacionalnom izboru, ali pojedine zemlje imaju i interni odabir. Australija je do 2000. do 2004. birala misicu preko modne agencije. Organizatori Mis Univerzuma ne preporučuju takve kastinge. A pomenuta zemlja se 2005. vratila nacionalnom izboru lepote. Mongolka Jelena Egorova rekla je da ima srpski pasoš.

Kulturne barijere i previsoke franšizne naknade sprečavaju pojedine države da učestvuju na takmičenju lepote. Do 2024. samo su dve države učestvovale na izboru svake godine, od osnovanja 1952. U pitanju su Francuska i Kanada.

Takmičenje je najpopularnije u delovima Amerike, Afrike i Azije, posebno u zemljama poput Filipina, Kolumbije, Perua, Venecuele, Južne Afrike, Francuske, Tajlanda i Indonezije i naarvno, SAD.

Jelena Egorova Foto: Instagram/msjelenae

Od 2021. dozvoljeno je transrodnim ženama da se takmiče. Misica iz Španije Anđela Ponce bila je 2018. prva transrodna takmičarka u istoriji. Naredne godine Swe Zin Htet iz Mjanmara postala je prvao lezbijka koja je učestvovala na izboru.

Ranije je vladalo pravilo da takmičarke ne smeju da budu u braku, ili da imaju poništen brak, da ne mogu biti trudne, ili da imaju dete kao i da do kraja svog mandata, ako pobede, ne smeju da se venčaju. To pravilo je ukinuto 2022. i od 2023. misice mogu da budu udate, trudne ili da imaju decu.

Takmičarke ne smeju da budu mlađe od 18 godina. Pojedine zemlje dozvoljavaju na svojim nacionalnim izborima da učesnice budu mlađe od te granice, a ukoliko baš one pobede, moraju da ih zamene ili drugoplasirana devojka ili neka druga takmičarka. Poslednjih godina vodilo se računa da misice imaju fakultetsku diplomu i da su već zaposlene.

Pre dve godine najavljeno je da će se promeniti gornja granica za godine. Ranije su misice morale da imaju između 18 i 28 godina,a 2024. saopšteno je da "svaka odrasla žena ima pravo da se bori za krunu", piše Blic žena.

Bonus video: