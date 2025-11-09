Slušaj vest

Ne postoji univerzalna formula za uspeh u modnoj industriji. Neko poseduje izuzetan talenat, neko beskrajnu maštu i vešte ruke, neko je dovoljno ekstravagantan i odvažan da uklanja barijere, ruši tabue i nameće nova pravila… A neko je, jednostavno, Olivije Rusten. Harizmatični francuski kreator, koji je oživeo kuću Balmain pretvorivši je u simbol modernog luksuza, posle 14 godina stavlja tačku na jednu impresivnu i po svemu drugačiju epohu.

Pojavio se baš kada je trebalo – u trenucima kada su svetu mode bili neophodna sveža krv i novi genijalni um koji će žestoko uzburkati uspavano more puno svega, ali željno makar jedne munje koja će otvoriti nebo i prosuti neke originalne ideje. Verovatno ni sam Olivije Rusten nije mogao da nasluti da neće izazvati tek prolaznu buru, već pravu revoluciju, i da će svaki komad sa Balmain logom postati statusni simbol. No, da li će tako ostati i posle njega?

Olivije Rusten Foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vest da odlazi iz brenda kojem je udahnuo novi život odjeknula je poput atomske bombe. Tokom neverovatno uspešnog i uticajnog mandata preobrazio je istorijski atelje u globalni kulturni fenomen, i to sa svega 24 godine, koliko je imao kada se našao na čelu prestižne francuske kuće, postavši najmlađi kreativni direktor u Parizu još od Iv Sen Lorana u Dioru.

Novi život stare kuće i nova definicija luksuza

Zaboravljenoj imperiji, koju je 1945. osnovao Pjer Balmen, gotovo preko noći je dao neophodnu transfuziju zahvaljujući potezima na koje su u početku svi odmahivali glavom smatrajući ih visokorizičnim. Ali... "Rusten je redefinisao Balmain identitet, spajajući nasleđe visoke mode sa rokenrol stavovima i beskompromisnim glamurom".

Shvativši da treba držati korak sa vremenom, odnosnom digitalnom erom koja je pokrila svaku oblast života, oslonio se na moć društvenih mreža, pretvorivši Instagram u svoju pistu i proširivši asortiman brenda asesoarima, parfemima i drugim važnim stvarima.

Olivije Rusten Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

"Duboko sam ponosan na sve što sam postigao i beskrajno zahvalan izvanrednom timu u Balmainu, mojoj izabranoj porodici. Dok gledam prema budućnosti, ovo posebno vreme uvek ću čuvati u srcu", navodi u oproštajnoj poruci.

Dok čekamo na sledeći korak talentovanog Francuza (a napravio je toliko veliko ime, da bi bilo logično da pokrene sopstveni brend), vratimo se nakratko u prošlost, koja podseća na životnu priču modne ikone Koko Šanel. I čuvena kreatorka na put do zvezda krenula je iz – sirotišta. Ima u tome neke simbolike, zar ne?

Kako je siroče iz Bordoa dospelo do zvezda

Njegova biološka majka bila je somalijskog porekla, a otac iz Etiopije. Iz samo njima poznatih razloga ostavili su ga u sirotištu, odakle ga je, kada je imao pet meseci, usvojio bračni par iz Bordoa. Nadali su se da će jednog dana postati advokat. I jeste im, bar delimično, ispunio želju. Upisao je pravni fakultet, a onda otišao u Milano i promenio sferu interesovanja, zameniviši suvoparno pravo nečim neuporedivo kreativnijim i životnijim.

Roditelji mu nisu zamerili. Rusten je oduvek voleo školu, nastojao je da što više nauči, pa je pored francuskog još od detinjstva tečno govorio i engleski, nemački i italijanski jezik. Kasnije je završio je prestižni modni koledž u Parizu. U jednom intervjuu prisetio se detinjstva u Bordou i prve posete sirotištu u kojem je ostavljen kada je imao svega sedam dana.

– Roditelji su me jednom prilikom odveli da vidim mesto u kom sam proveo prve nedelje života. Sećam se svoje reakcije kada su mi pokazali krevetac u kom sam spavao... Mama i tata su se zaljubili u mene čim su me prvi put u njemu ugledali. Upravnik sirotišta tada ih je zbunjeno pitao: "Ali, beba je crna, jeste li sigurni? Imamo mnogo belih", na šta su oni odgovorili: "Da, sigurni smo da želimo baš crnu".

U novi dom stigao je 1986. godine. Naravno, sve je u njegovom slučaju bilo drugačije. Crno dete u beloj, vrlo religioznoj katoličkoj porodici… Nije baš najzgodnija situacija.

– Odrastanje su obeležila stalna zadirkivanja da je, eto, moja mama bila sa crncem ili da je moj tata bio sa crnkinjom. Oboje su bili zgodni, lepi ljudi, tipični Francuzi. Mama je sa 15 godina dobila tumor jajnika, zbog čega kasnije nije mogla da ima dece. Usvojili su me veoma mladi, dok su i sami još bili gotovo deca. Veoma su liberalni. Obožavam ih.

Olivije Rusten Foto: Hippolyte Petit/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rustenomanija i balmenomanija

Već sa 19 godina Olivije Rusten je postao deo kreativnog tima brenda Roberto Cavalli. No, bio je primoran da igra u noćnim klubovima kako bi zaradio novac za život u Parizu. Impresioniran Olivijeom, Kavali ga je zaposlio kao asistenta. Pet godina bio je na toj poziciji, dok se 2009. nije pridružio kući Balmain. Vrlo brzo je napredovao i postao glavni dizajner za ženske kolekcije, a potom i kreativni direktor, zamenivši Kristofa Dekarnena.

Iako se na početku činilo da neće izdržati pritisak, samopouzdanje i urođena borbenost pomogli su mu da se neverovatnom lakoćom izbori sa teretom imena kuće koja je tada postojala više od pola veka. Rustenomanija je mogla da počne.

U Balmain je uneo značajne novitete, približivši duh visoke mode i tehnike ručnog rada zavodljivoj silueti i oskudnoj garderobi. Najbolji primer za to je kolekcija za jesen/zimu 2012, inspirisana Faberžeovim jajetom koje je Elizabet Tejlor svojevremeno dobila od Ričarda Bartona. Komadi su bili optočeni kristalima i biserima ručno našivenim na kratke haljine. Haute couture novog doba, nisu štedeli na komplimentima oduševljeni analitičari.

– Verujem da komadi snažnog dizajna i teksture, napravljeni od fabričkih materijala, mogu biti jednako inspirativni i izuzetni kao i elegantne haljine ili jakne sa skupom etiketom.

Olivije Rusten Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glamurozna Balmain armija

Od rane mladosti Rustenova opsesija bila je žena koja zrači seksepilom i samopouzdanjem, jaka i svesna sebe. "Uz Balmain usvajate viziju i snagu, ne nosite odeću samo zarad oblačenja", kaže. Muze su mu bile i supermodeli i žene bez jasno definisanih godina, boje kože ili nacionalnosti. Veteranke poput Džejn Fonde ili Iman. Dame koje ponosno ističu svoje atribute, kao što čini Dženifer Lopez.

Stalne i povremene pripadnice Balmain armije danas su pop dive Rijana i Bijonse, planetarno popularna Kim Kardašijan i cela njena rijaliti dinastija, Bjork, Keli Rouland... Brend koji karakterišu naglašeni seksepil i ženstveni komadi, ali i vrhunska izrada, dodatno su eksponirale ličnosti sa izuzetnim uticajem u pop-kulturi. Mudra i profitabilna Rustenova strategija garantovala je medijsku pažnju i komercijalan uspeh.

Oslanjanjući se na sopstvenu priču i biografiju – na svoje korene, odrastanje, na kraju krajeva i seksualnu orijentaciju – oduvek je bio svestan činjenice da visoka moda dugo nije imala sluha za različitosti i marginalizovane grupe. Njegova inkluzivnost nije bila stvar trenda, već ličnog iskustva. Luksuz ne trebada bude rezervisan samo za privilegovane, smatrao je. I u tim idejama leži tajna njegovog uspeha.

Olivije Rusten Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Prolazak kroz pakao

U vreme pandemije harizmatični kreator je u nekom trenutku nestao. Nije to, doduše, ni bilo previše čudno, s obzirom na sve što se dešavalo tokom globalne krize kada je interesovanje za modu bilo na gotovo istorijskom minimumu. Tek godinu dana kasnije Rusten je otkrio svetu kroz kakav je pakao prošao...

Nesreća se dogodila dok je bio u svom domu – mestu za koje svi verujemo da je najsigurnije na svetu. Ili bar želimo da verujemo. Jer, nekad se, baš tu gde smo najviše ušuškani, dešavaju stvari koje mogu da se završe kobno. Olivije je, na sreću, izbegao tragediju, ali nije prošao bez posledica nakon eksplozije kamina.

– Sledećeg jutra probudio sam se u bolnici. Profesionalci koji su u to vreme bili zauzeti kovid-pacijentima brinuli su i o meni. Učinio sam sve da sakrijem šta mi se dogodilo, tajnu su znali samo moji prijatelji i saradnici. Iskreno, ne znam zbog čega me je toliko bilo sramota. Verovatno je za sve kriva opsesija savršenstvom, nešto što se podrazumeva kada je reč o modi, možda i neke moje nesigurnosti.

Olivije Rusten Foto: Photo Image Press/Zuma Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dok se oporavljao, kreator se trudio da što više radi kako bi skrenuo misli prema lepšoj strani života. Danonoćno je bio zauzet novim kolekcijama.

‒ Krio sam lice i ožiljke maskama, rolkama, majicama sa dugim rukavima, čak i prstenjem. Shvatio sam da je moć društvenih mreža u tome da pokažu ono što vi želite. To je taj naš novi svet. Sada sam zdrav, izlečen i srećan. Svakog dana zahvaljujem Bogu na svom životu. Nikad nemojte da se predajete. Sunce se ponovo rađa posle svake oluje – rekao je u jesen 2021, kada se trijumfalno vratio na modnu scenu.

(Kurir.rs/ Žena)

