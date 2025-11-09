Harem Girls najavile povratak na PZE

Podsetimo, grupa Harem Girls nastupila je na Pesmi za Evroviziju 2025 sa pesmom „Aladin“ , kada su važile za jedne od glavnih favorita. Nedavno su otkrile da bi volele ponovo da se prijave za PZE 2026 i pokušaju da obezbede odlazak na Evroviziju, ali su priznale da ih trenutno u tome sputavaju finansijske poteškoće.

- Da li ćemo ponovo biti na PZE zavisi od naših finansija, baš smo se potrošile ove godine. Ako se dogodi pesma, mi smo tu. Ukoliko neko ima neku kvalitetnu stvar neka nam se obrati. Mora da bude bolja od "Aladina". Mi želimo da se takmičimo na Evroviziji, mislimo da smo mi tajni recept koji treba da se desi. Fanovi koji žele da nas vide ponovo na PZE mogu da uplate pare na naš žiro račun i da nam pomognu - rekla je tada.