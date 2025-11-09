Takmičari imaju još samo jedan dan da se prijave za PZE 2026: RTS izdao saopštenje
Muzičko takmičenje Pesma za Evroviziju 2026 (PZE 2026) sve je bliže, a iz RTS-a su se oglasili povodom predstojećeg izbora predstavnika Srbije.
Kako je saopšteno, prijave za učešće otvorene su još samo do sutra, nakon čega će uslediti selekcija izvođača koji će se boriti za priliku da upravo oni predstavljaju Srbiju na Evroviziji 2026.
Harem Girls najavile povratak na PZE
Podsetimo, grupa Harem Girls nastupila je na Pesmi za Evroviziju 2025 sa pesmom „Aladin“, kada su važile za jedne od glavnih favorita. Nedavno su otkrile da bi volele ponovo da se prijave za PZE 2026 i pokušaju da obezbede odlazak na Evroviziju, ali su priznale da ih trenutno u tome sputavaju finansijske poteškoće.
- Da li ćemo ponovo biti na PZE zavisi od naših finansija, baš smo se potrošile ove godine. Ako se dogodi pesma, mi smo tu. Ukoliko neko ima neku kvalitetnu stvar neka nam se obrati. Mora da bude bolja od "Aladina". Mi želimo da se takmičimo na Evroviziji, mislimo da smo mi tajni recept koji treba da se desi. Fanovi koji žele da nas vide ponovo na PZE mogu da uplate pare na naš žiro račun i da nam pomognu - rekla je tada.
