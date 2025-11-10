Slušaj vest

Učesnice ovogodišnjeg Mis Univerzuma koje će se održati 21. novembra u Tajlandu, predstavile su se pre par dana zvanično na sceni ovog takmičenja. Snimak predstavljanja misice iz Albanije, Flavije Harizaj, ima više od devet miliona pregleda na Tiktoku.

Misice koje se nadmeću za titulu Mis Univerzuma imale su zadatak da izađu na scenu i kažu iz koje zemlje dolaze odnosno koju državu predstavljaju. Snimak na kojem se predstavilo više misica, počinje upravo nastupom albanske misice koja je na bini pokazala simbol dvoglavog orla.

Albanska predstavnica Flavia Harizaj ima 23 godine, dolazi iz grada Fjera, studira finansije. A na sajtu classlifestyle.com navode se o njoj i ovi detalji: "Oduvek je volela svet televizije. Opuštenija pred kamerama nego pred ljudima, u tome su joj pomogla fotografisanja i snimanja u kojima je učestvovala. Voli da skače jer joj skakanje pomaže da ukloni negativnu energiju", prenosi Blic žena.

Flavia Harizaj potiče iz grada Fjer, koji neki zovu "srpska zemlja" u Albaniji zbog broja Srba koji tamo žive. U pitanju je trgovački grad iz 18. veka. Kroz ovo mesto prošla je srpska vojska povlačeći se preko Albanije tokom Prvog svetskog rata. Danas je bitna industrijska tačka. U ovom gradu nalazi se pravoslavni manastir Ardenica.

Šta istorija kaže o simbolu dvoglavog orla

Simbol dvoglavog orla često se tumači uz negativnu konotaciju. Dvoglavi orao predstavlja drevni simbol. Na ovim prostorima, prvo je bio simbol Vizantijskog carstva, pa je bio znak duhovne i svetovne vlasti njegovih vladara. Prerastao je vremenom u heraldički motiv i tokom istorije nalazio se na grbu nekoliko istočnoevropskih zemalja, uključujući i našu.

Na prostoru današnje Albanije tokom srednjeg veka dugo je bio u upotrebi motiv dvoglavog orla, prvo od vizantijskih, a onda i od srpskih vlastelina koji su vladali ovom teritorijom. Nakon raspada srpskog carstva brojni lokalni vladar koristili su istu ili sličnu heraldiku.

Sadašnji grb Albanije kreiran je prema pečatu vođe albanske pobuna u srednjem veku Đurađa Skenderbega. Simbol je postao u periodu buđenja albanske nacionalne svesti krajem XIX i početka XX veka. Treba reći da je orao sa Skenderbegovog grba bio bele boje.

Negativnu konotaciju simbol crnog dvoglavog orla stekao je poslednjih decenija, zbog povezivanja sa pobornicima ideje o tzv. “Velikoj Albaniji” i kao provokativni gest svima koji se toj ideji protive, prenosi Blic žena.

Srbiju na Mis Univerzuma predstavlja Mongolka

Predstavnica Srbije je Mongolka Jelena Egorova, koja je izazvala veliku pažnju publike čim se pojavila, a u domaćoj javnosti je izazvala buru reakcija i kontroverzi.

Prema zvaničnim podacima, Jelena je visoka 177 centimetara, ali kada se na to dodaju potpetice sa platformom, njen stas ostavlja snažan utisak i upravo o tome se najviše govori na društvenim mrežama.

Na svom prvom predstavljanju, Egorova je ponela svetlucavu haljinu od tila sa šljaštećim detaljima i visokim šlicem, model koji je istakao njenu figuru i eleganciju. Njen izbor stajlinga se uklopio u glamuroznu atmosferu događaja i pratio modne smernice ostalih takmičarki.

Međutim, ne stišava se pobuna publike iz Srbije koja je jasno izrazila svoj stav povodom ovogodišnje predstavnice.

Jedno pitanje i dalje se posavlja u slučaju ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzuma, a to je: "Kako Mongolka da predstavlja Srbiju?", prenosi Ona.rs.

U komentarima nastao haos

Ispod viralnih snimaka uveliko se zahuktava. Srbi neumorno komentarišu kako je Jelena veoma lepa devojka, ali da "nije trebalo da predstavlja Srbiju" na ovogodiđšnjem izboru za Mis Univerzuma.

Ovo su samo neki od komentara:

"Kao da su sve devojke u Srbiji bile zauzete tog dana",

"Zašto nas ona predstavlja? Ona nije Srpkinja",

"Pored toliko lepih Srpkinja, pošalju Mongolku".

Vesna de Vinča: "Ona ne zna Srbiju ni na mapi da pokaže"

Više o ovoj temi, gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorila je novinarka i dugogodišnja predsednica organizacije Mis Srbije Vesna de Vinča.

- U Izraelu se dogodio najbolji Mis koji sam ikada videla. Ta država je platila velike pare da se tamo organizuje izbor, a to je bilo 2021. Dok 2022. takmičanje kupuje transdženderka sa Tajlanda, gde se odigrava ovogodišnje takmičenje. Tu počinje prvi rasplet.Dakle, uvode se potpuno novi kriterijumi, a jedan je da ne moraš da budeš žensko. Mnoge devojke sada na Mis Univerzumu su zapravo trasndženderke. Mi smo još i dobro prošli.

De Vinča se dotakla haosa koji se danas dešava u organiziciji za Mis Univerzuma.

- To takmičenje je kupljeno za desetine miliona od strane jedne male radio stanice koju drži transrodna osoba.Nije to ona kupila, već globalisti, kako bi po celom svetu promovisali lepote transrodnosti. Mi smo tada u našoj kompaniji shvatili da nam tu nije mesto, pa smo se pre dve godine povukli i rekli da u toj vrsti takmičenja Srbija kao takva neće da učestvuje. Povukle su se mnoge države sveta, ozbiljne organizacije, koje su rekle da ne žele da učestvuju.

De Vinča tvrdi da niko nije izabrao da pomenuta Mongolka bude naš izbor za Mis:

- Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis Univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu... Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis Univerzuma se raspada.

De Vinča je rekla da je u panici zbog Srbije povodom celokupne situacije:

- Ona može da nešto lupi, uradi ili šta god i onda to neće biti prepisano njoj, već Srbiji. Svi njeni nastupi su zapravo Srbija. U panici sam zbog naše zemlje i naroda. Ovo je nameštaljka, laž i prevara, to je takmičenje koje prihvata transrodnost, a oni žele da uđu u modnu agenciju, da pokupe 100 devojaka, nalepe im lente i naprave takmičenje. Naša Mongolka ne živi i mislim da ni na mapi ne može da pronađe Srbiju. Meni je drago što se ovo desilo kako bi narod video koliko je to ozbiljno.

Ko može da učestvuje na izboru za Mis Univerzuma

Da bi neka zemlja učestvovala na ovom rakmičenju, potrebno je da lokalna kompanija ili fizičko lice kupi lokalna prava učešća putem franšizne naknade. Naknada uključuje prava na imidž, brend i sve što je vezano uz izbor. Vlasnik franšize često vraća franšizu organizaciji Miss Universe, koja je preprodaje novom deoničaru. Preprodaja franšize od jednog vlasnika drugome ponavlja se često u istoriji događaja, ponekad zbog kršenja ugovora ili finansijskih razloga. Broj učesnica varira zbog franšize izbora usklađene sa rasporedima koji se podudaraju sa redovnim kalendarom, ali se od 1989. godine broj stabilizovao na iznad 70 zemalja.

Kandidatkinja se uglavnom bira na nacionalnom izboru, ali pojedine zemlje imaju i interni odabir. Australija je do 2000. do 2004. birala misicu preko modne agencije. Organizatori Mis Univerzuma ne preporučuju takve kastinge. A pomenuta zemlja se 2005. vratila nacionalnom izboru lepote. Mongolka Jelena Egorova rekla je da ima srpski pasoš.

Kulturne barijere i previsoke franšizne naknade sprečavaju pojedine države da učestvuju na takmičenju lepote. Do 2024. samo su dve države učestvovale na izboru svake godine, od osnovanja 1952. U pitanju su Francuska i Kanada.

Takmičenje je najpopularnije u delovima Amerike, Afrike i Azije, posebno u zemljama poput Filipina, Kolumbije, Perua, Venecuele, Južne Afrike, Francuske, Tajlanda i Indonezije i naarvno, SAD.

Od 2021. dozvoljeno je transrodnim ženama da se takmiče. Misica iz Španije Anđela Ponce bila je 2018. prva transrodna takmičarka u istoriji. Naredne godine Swe Zin Htet iz Mjanmara postala je prvao lezbijka koja je učestvovala na izboru.

Ranije je vladalo pravilo da takmičarke ne smeju da budu u braku, ili da imaju poništen brak, da ne mogu biti trudne, ili da imaju dete kao i da do kraja svog mandata, ako pobede, ne smeju da se venčaju. To pravilo je ukinuto 2022. i od 2023. misice mogu da budu udate, trudne ili da imaju decu.

Takmičarke ne smeju da budu mlađe od 18 godina. Pojedine zemlje dozvoljavaju na svojim nacionalnim izborima da učesnice budu mlađe od te granice, a ukoliko baš one pobede, moraju da ih zamene ili drugoplasirana devojka ili neka druga takmičarka. Poslednjih godina vodilo se računa da misice imaju fakultetsku diplomu i da su već zaposlene.

Pre dve godine najavljeno je da će se promeniti gornja granica za godine. Ranije su misice morale da imaju između 18 i 28 godina,a 2024. saopšteno je da "svaka odrasla žena ima pravo da se bori za krunu", piše Blic žena.

