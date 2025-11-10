Slušaj vest

Glumica Sali Kirkland(87) nalazi se u ustanovi palijativne nege u Palm Springsu nakon što je prošle godine obolela od demencije, rekao je Majkl Grin, njen prijatelj i portparol. Na stranici GoFundMe pokrenuta je akcija prikupljanja novčane pomoći za lečenje.

Grin je u momentu razgovora bio je na putu do Palm Springsa pa je poručio: "Ona neće otići, a da je ja ne držim za ruku". Uz Sali Kirkland je njen prijatelj i bivši student Kodi Galovej.

"Prošle godine Sali je slomila četiri kosti u vratu, desnom zglobu i levom kuku. Tokom oporavka javile su se dve infekcije opasne po život", navodi se na stranici GoFundMe.

Čuvena glumica najpoznatija je po ulogama u filmovima "The Sting" i "Anna", koji joj je doneo nominaciju za Oskara i Zlatni globus. Prvu rolu odigrala je 1960. u "Crack In The Mirror". Glumila je u serijama "Hawaii Five-O", "Three's Company" i "Charlie's Angels".

Pamte se i njene uloge u filmovima "Bruce Almighty" i "JFK", gde je igrala uz Kevina Kostnera, kao i one u TV filmovima "Heat Wave", "Steel Magnolias", a bila je i redovni član ekipe u seriji "Felicity".

Delila je kadar sa Polom Njumenom i Robertom Redfordom u filomu "The Sting". Karijeru je počela kao model. Njena majka bila je pomoćnik urednika i modna urednica magazina Vogue.

Obožavala je Merilin Monro, a onda je sa 18 godina upoznala Šeli Vinters, koja ju je, uslovno rečeno, usvojila, a kako je živela a kultnom glumicom, Sali je na poklon dobila cipele čuvene Merlinke.

(Kurir.rs/ Blic žena)

