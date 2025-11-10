Slušaj vest

Kada je objavljeno da će Jelena Egorova, devojka mongolskog porekla, predstavljati Srbiju na prestižnom izboru za Mis Univerzuma 2025. godine, domaća javnost se podelila. Jedni su podržali ideju da Srbija ima predstavnicu otvorenog duha, dok su drugi burno reagovali zbog njenog porekla i srpskog pasoša koji navodno poseduje.

Ali ova priča, koja je u Srbiji tek nedavno eksplodirala, ima mnogo dublje korene. Pre četiri godine, Jelena je bila u središtu jednog od najneprijatnijih skandala, slučaja koji je ozbiljno narušio njen ugled.

"Zamolili su me da pošaljem video u donjem vešu"

U septembru 2021. godine, Egorova je putem društvenih mreža otkrila da je upala u zamku ljudi koji su se predstavljali kao producenti muzičkih spotova. Pod izgovorom kastinga, tražili su od nje da snimi video u donjem vešu. Naivno verujući da je reč o profesionalnoj ponudi, pristala je, a onda su počele pretnje.

Ubrzo su joj poručili da će, ukoliko im ne plati, video objaviti na internetu i predstaviti je kao prostitutku. Da bi pojačali pritisak, zapretili su da će fotošopirati njeno lice na eksplicitne fotografije drugih žena i sve to plasirati javnosti.

"U početku sam bila prestravljena. Platila sam im, misleći da će tu stati. Ali, naravno, to ih je samo ohrabrilo. Posle sam odlučila da više ne reagujem i da se ne krijem. Istina je jedino oružje koje imam", ispričala je tada Egorova.

O ovom incidentu pisao je i međunarodni portal Conan Daily, koji je naveo da je Jelena bila "žrtva digitalne ucene i zastrašivanja", ali i da se kasnije javno oglasila kako bi druge devojke upozorila na iste zamke.

Trauma postala televizijski sadržaj

Godinu dana kasnije, u maju 2022, njenu priču preuzela je ruska televizija NTV, koja je o slučaju snimila emisiju pod nazivom "Intima za novac". Emisija je izazvala veliku pažnju, ali i burne reakcije, jer su pojedini delovi prikazani senzacionalistički, bez obzira na Jeleninu traumu.

Kao da to nije bilo dovoljno, regionalni portal sakhalife.ru i kanal NVK Saha otišli su korak dalje, prikazali su emisiju o "moralnim vrednostima i obnaženim devojkama", u kojoj su bez njene saglasnosti prikazali fotografije Jelene u kupaćem kostimu.

Reakcija misice bila je oštra: "Bez mog odobrenja uzeli su moje fotografije sa mora i prikazali ih celoj Jakutiji. Nikada nisam pravila razvratne slike, niti sam davala saglasnost da me iko koristi u svojim programima. To što sam na plaži u kupaćem kostimu ne znači da sam obnažena žena bez morala. Da li bi vama bilo prijatno da neko uzme vaše slike i komentariše ih na televiziji? Ni meni nije. Hvala bar što su mi zamaglili lice".

Dodala je i: "Živite svoj život, jer svako vidi po sopstvenoj iskvarenosti. Mučno mi je što televizija zarađuje pažnju ponižavajući druge. Umesto da govore o poštovanju, oni su me javno izložili podsmehu".

Od javnog linča do međunarodnih titula

Iako se činilo da će taj skandal okončati njenu karijeru, Jelena Egorova je sve iznenadila, nastavila je da se bavi modelingom i da učestvuje na međunarodnim takmičenjima lepote.

Godine 2022. predstavljala je Mongoliju na izboru za Miss Grand International u Indoneziji, takmičenju na kojem se pojavilo čak 67 kandidatkinja. Iako nije stigla do finala, njeno pojavljivanje izazvalo je pažnju zbog priče o hrabrosti i upornosti.

Dve godine kasnije, na izboru Miss Middle East 2024. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, osvojila je titulu Miss Earth Middle East 2024, čime je konačno vratila ugled i samopouzdanje.

Ta dva takmičenja otvorila su joj put do još većeg priznanja, 19. oktobra 2025. godine, Jelena je imenovana za Miss Universe Srbije 2025 i time ponovo dospela u žižu interesovanja, ali ovoga puta na globalnom nivou.

Srbija podeljena, ali priča o njoj više nije samo o lepoti

Vest da će Jelena Egorova predstavljati Srbiju izazvala je buru u domaćoj javnosti. Jedni su je dočekali s podrškom, tvrdeći da je simbol moderne Srbije koja ne gleda poreklo već trud i dostojanstvo. Drugi, međutim, osporavaju njenu legitimnost i smatraju da je "neprimereno da nas predstavlja neko ko nije rođen ovde".

