Slavni glumac i oskarovac Leonardo Dikaprio 11. oktobra puni 51 godinu. Već neko vreme je u vezi sa italijanskom manekenkom Vitorijom Ćereti(27), zbog koje je, čini se, prekršio svoje neobično pravilo da se ne zabavlja sa devojkama starijim od 25 godina. Ipak, i dalje ne pokazuje nameru da stane pred oltar. Da li će u šestoj deceniji života konačno odustati od statusa neženje — ostaje da se vidi.

Leonardo Dikapiro u društvu Vitorije Ćareti Foto: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uloga zbog koje je progovorio srpski jezik

Dikaprio je više puta iznenadio javnost, ali je posebno oduševio publiku u Srbiji kada je u filmu „Plaža“ iz 2000. godine na tečnom srpskom jeziku izgovorio rečenicu:

„Sutra ću da putujem mnogo milja biciklom.“

U toj sceni njegov lik Ričard učestvuje u takmičenju ko će najvernije izgovoriti rečenicu na stranom jeziku, a Dikaprio se pokazao kao najbolji. U ovom avanturističkom filmu Denija Bojla govorilo se francuski, švedski, engleski — ali i srpski.

Publika je tada komentarisala da je Leonardo Dikaprio iznenađujuće dobro savladao izgovor i da je ulogu odigrao besprekorno.

Planirao film o srpskoj kriminalnoj grupi

Dikaprio je dodatno zaintrigirao domaću javnost kada se 2001. godine pojavila vest da planira da snimi film o čuvenoj bandi „Pink Panter“ i da bi upravo on trebalo da tumači vođu ove grupe.

Njegov scenarista tada je u Beogradu prikupljao materijal, razgovarao sa zaposlenima u beogradskom odeljenju Interpola i sa tadašnjim voditeljem Radio Beograda Draganom Ilićem, pisao je Blic.

„Film se sprema i producenti rade na njemu vrlo detaljno. Kada se završi, biće to odličan posao. Priča je ozbiljna, ali ne smem da otkrivam više detalja“, rekao je tada izvor za Blic.

Leo Foto: Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Put do slave

Leonardo Dikaprio odrastao je u siromašnom delu Los Anđelesa, kao jedino dete Irmelin Indenbirken i Džordža Dikaprija. Njegovi roditelji, koji su se zaljubili na studijama, razveli su se samo godinu dana nakon njegovog rođenja.

Majka Irmelin, poreklom iz Nemačke, sama ga je odgajila. Radila je više poslova da bi sinu obezbedila pristojan život, a kada je Leo upisao srednju školu, svakog dana ga je vozila tri sata do škole u boljem delu grada.

Njena životna priča je takođe filmska. Rođena je 1942. u skloništu u Nemačkoj, za vreme Drugog svetskog rata. Njena porodica emigrirala je u SAD, gde je Irmelin odrasla u nemačkoj zajednici u Njujorku. Njeni roditelji su se kasnije vratili u Nemačku, dok je ona ostala u Americi.

Majka – najvažnija figura u njegovom životu

Dikaprio je više puta isticao koliko mu je majka značila u životu. U jednom intervjuu 2014. godine rekao je da mu je upravo ona bila najveća podrška kada je sa 12 godina odlučio da postane glumac.

Poznato je da Irmelin ima veliki uticaj na njegov ljubavni život – mnogi tvrde da sve njegove partnerke moraju da „prođu njen test“. Trenutna devojka, Vitorija Ćereti, izgleda da je taj test položila, jer su paparaci zabeležili njihove zajedničke trenutke sa majkom i očuhom u Rimu.

Leonardo sa roditeljima Foto: Printscreen/X/ManifestLord

Porodica i odnosi

Iako su mu se roditelji rano razveli, Leonardo je ostao u dobrim odnosima sa ocem Džordžom, piscem i kolekcionarom stripova. Kasnije se zbližio i sa očuhom Dejvidom Vordom, sa kojim je njegova majka već više od decenije u vezi.

Glumac se često pojavljuje u javnosti sa oba roditelja i ponosno ističe da je upravo porodica bila ključ njegove stabilnosti i uspeha.

Danas, kada puni 51 godinu, Leonardo Dikaprio i dalje ostaje jedna od najvećih filmskih zvezda na svetu, ali i enigma kada je u pitanju njegov privatni život.

Leo sa majkom Foto: LOVE PARIS / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Možda će ga nova decenija života inspirisati da promeni svoje poznato pravilo — ili će, kao i do sada, ostati veran svom statusu večitog neženje.

