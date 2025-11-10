Slušaj vest

Popularna britanska novinarka i televizijska ličnost Naga Mančeti podvrgla se laparoskopskoj operaciji zatvaranja jajovoda još 2019. godine, u srednjim četrdesetim, nakon što su ona i njen suprug Džejms Hegar odlučili da ne žele decu.

Voditeljka je pre toga pokušala sa hormonskom spiralom, ali joj je taj metod kontracepcije izazivao velike bolove, pa je bila prinuđena da ga ukloni godinu dana kasnije. Kako nije želela da se oslanja na hormone niti na svakodnevnu rutinu pilula, odlučila je da se podvrgne trajnoj sterilizaciji.

Međutim, ta odluka joj nije prošla bez posledica.

„Nazivali su me zlom. Rekli su mi: ‘Kako možeš da uskratiš roditeljima unuke?’“, ispričala je Mančeti u intervjuu za magazin Saga, za koji je pozirala i u upečatljivom editorijalu.

"Nama se dopadao život koji smo vodili i želeli smo da ga nastavimo. Roditeljstvo je skupo, iscrpljujuće i obaveza za ceo život.“

Dodala je da je ta odluka bila teška za njenu majku, ali da je vremenom uspela da razume ćerkin izbor.

"Mama mi i dalje kaže: ‘Ti si moje dete i brinem za tebe.’ Ali sada dodaje: ‘Bilo bi divno da imam unuke, ali isto tako je divno gledati šta si postigla i u kakvu osobu si izrasla.’ Zar to nije ono što svi roditelji žele za svoju decu?“

Naga takođe pati od adenomioze, hroničnog ginekološkog oboljenja koje pogađa svaku desetu ženu u Velikoj Britaniji. Reč je o stanju u kojem sluzokoža materice počinje da raste unutar mišićnog zida materice, što može izazvati bol, obilna krvarenja i iscrpljenost.

Dijagnozu je dobila tek u novembru 2022, iako simptome ima od 15. godine. Dakle, trebalo joj je čak 32 godine da sazna šta joj se zapravo dešava.

Kljuka se lekovima protiv bolova

O ovom ličnom iskustvu, ali i mnogim drugim koje je čula tokom svog novinarskog rada, napisala je knjigu „Verovatno nije ništa“, u kojoj govori o medicinskom mizoginizmu i o tome koliko je važno da se žene ozbiljno shvate u zdravstvenom sistemu.

„Osećam veliku odgovornost jer sam poverenica mnogih ženskih priča,“ kaže Naga. „Žene su često plakale dok su mi pričale kroz šta su prošle, shvatajući koliko su vremena i prilika izgubile zbog svog zdravlja. Krivile su sebe što nisu bile upornije, iako su radile sve što su mogle.“

Otkrila je i da je tokom dugogodišnjeg vođenja emisije BBC Breakfast uspevala da krije svoje stanje: „Ljudi me vide kao pouzdan izvor informacija, nikoga ne zanima da li se loše osećam.“

Dodaje da u televizijskoj industriji nema mesta slabostima.

„Ne želiš da deluješ slabo. Ne želiš popuste jer je konkurencija velika, a svi žele da budu najbolji.“

Zato, priznaje, jednostavno uzima lekove protiv bolova i ne dozvoljava da joj to utiče na posao.

"Tvrdoglava sam do srži. Neću dozvoliti da me bilo šta sputava da budem dobra u svom poslu.“

Inače, Naga je sa suprugom Džejmsom Hegarom u braku od 2007. godine, a njihova odluka da ne žele decu bila je zajednička i promišljena. Par se retko pojavljuje u javnosti, ali su zajedno viđeni na dodeli BAFTA nagrada 2017. godine.

