Slušaj vest

ŽurkaKris Džener, povodom njenog 70. rođendana, održana je u luksuznom domu Džefa Bezosa i Loren Sančez, vrednom 165 miliona dolara. Iako i sama poseduje nekretninu, u kojoj bi lako mogla da organizuje zabavu, Kris se odlučila za slavlje kod Bezosovih, gde su se gosti zabavljali do kasnih noćnih sati.

Kris Džener
Kris Džener Foto: Gage Skidmore/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prema pisanju TMZ-a, policija je u subotu uveče nekoliko puta izlazila na teren nakon što su se komšije požalile na "nesnosnu buku" koja je dopirala s imanja. Za to je, kako navodi izvor s proslave, bio zaslužan Bruno Mars, koji je nastupio uživo i raspametio okupljene slavne goste.

Prema kalifornijskim propisima, preterana buka nakon 22 sata strogo je zabranjena u zonama poput Beverli Hilsa. Policajci su razgovarali s obezbeđenjem i izdali upozorenje, ali to nije bio kraj njihovih intervencija.

Kris Džener
Kris Džener Foto: The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kasnije tokom večeri službenici su se ponovo vratili jer su domaćini postavili velike dekorativnu ogradu duž ulice kako bi zaklonili prilaz imanju. Ispostavilo se da za to nisu imali potrebnu dozvolu, pa je veštačka živa ograda morala da bude uklonjena, baš u trenutku kad su slavne zvanice napuštale proslavu.

Ne propustitePop kulturaMegan Markl se uvukla u visoko društvo Holivuda, pa pokazala golu nogu: Dok je Kejt Midlton odavala počast stradalima, ona partijala s princem Harijem
Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener
Pop kulturaDočekala 70. rođendan iznervirana: Kris Džener nije želela ovakvu čestitku, njena reakcija je nasmejala svet
Kris Džener
Pop kulturaMajka Kim Kardašijan se svađala s dečkom na svadbi Džefa Bezosa: Razlog je potpuno bizaran, kamera sve zabeležila (VIDEO)
kris džener kori gembl profimedia-1016020691.jpg
Pop kulturaNe, ovo nije Kim Kardašijan: Majka najpoznatijih starleta prekopirala ćerkin izgled, sličnost je neverovatna (FOTO)
Kris Džener izgleda identično kao Kim Kardašijan

Video: Vežbe Kim Kardašijan za veću zadnjicu

Vežbe Kim Kardašijan za veću zadnjicu Izvor: Youtube/Senada Greca