Postoje trenuci kada život preseče bez upozorenja. Emilija Klark, glumica koju svet zna kao Daeneris Targerijen iz serije "Igra prestola", preživela je dva moždana udara do svoje 35. godine. Lekari su govorili da je to gotovo nemoguće izdržati bez teških posledica.

Imala je dve aneurizme, opasno proširenje krvnog suda u mozgu. Posledica: više operacija, dug oporavak, i činjenica koju sama ne skriva.

- Deo mog mozga više nije za upotrebu, naprosto je neverovatno da uopšte mogu da hodam i govorim, ponekad smisleno, rekla je Emilija.

Prvi moždani udar doživela je 2011. godine, odmah nakon završetka snimanja prve sezone „Igre prestola“. Bila je na treningu kada je osetila jak pritisak u glavi.

- Trener me je stavio u položaj za plank i odmah sam osetila kao da mi elastična traka steže mozak. Pokušala sam da izguram trening do kraja i ignorišem bol, ali jednostavno nisam mogla, rekla je glumica.

Bol je postala nepodnošljiva. Skoro je dopuzala do garderobe. Hitna, bolnica, magnetna rezonanca. Dijagnoza je glasila: subarahnoidno krvarenje, oblik moždanog udara koji ugrožava život.

Nije mogla da se seti sopstvenog imena

Operacija mozga bila je neizbežna.

Kada se probudila iz anestezije, nije mogla da se seti ni sopstvenog imena. Nije mogla da govori. Lekari su utvrdili da ima afaziju, poremećaj govora nastao zbog oštećenja mozga.

- Zamolila sam medicinsko osoblje da me puste da umrem. Moj rad i moj život zasnivaju se na jeziku i komunikaciji. Bez toga sam bila izgubljena, prisetila se Emilija.

Ali njen oporavak je krenuo protiv svih očekivanja. Posle sedam dana, govor je počeo da se vraća. Lekari su to nazvali čudom. Ona ga naziva tvrdoglavošću.

Kasnije, kada je preživela i drugu aneurizmu i opet se vratila glumi, odlučila je da iskustvo pretvori u nešto što znači i drugima. Osnovala je organizaciju Same You, posvećenu rehabilitaciji ljudi sa povredama mozga, moždanim udarima i neurološkim traumama.

Ne da bi bila "inspiracija". Nego da niko ne mora da prolazi kroz isto sam.

I zato danas, kada govori, ne govori kao "zvezda", nego kao neko ko je video šta znači nestati pa se vratiti.

- Bez komunikacije nisam znala ko sam. Ali kada sam povratila glas, povratila sam i sebe.

To je cela priča. Bez herojskog narativa, bez svetlucanja. Samo žena koji se vraća sebi.

