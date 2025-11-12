Slušaj vest

Bliska prijateljica Elizabet Tejlor otkrila je dosad nepoznate detalje iz ljubavnog života legendarne filmske dive. Nova dokumentarna serija Fox Nationa "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar", čija je izvršna producentkinja Kim Kardašijan, ponovo je probudila interesovanje za burne romanse slavne glumice. Modna dizajnerka i Tejlorina dugogodišnja prijateljica Viki Tajel u razgovoru za časopis "People" otkrila je ko je bio glumičin "najbolji ljubavnik" među njenih sedam muževa.

Foto: Profimedia

"Bez imalo sumnje, ljubav njenog života bio je Ričard Barton", rekla je Tajel, prisećajući se turbulentnog odnosa para koji se upoznao na snimanju filma "Cleopatra" 1963. godine. "U krevetu, ali i van njega, on je bio njen savršeni partner. Ludo su se voleli!"

Tajel je dodala kako je Elizabet bila "vrlo zabavna" i "živela s lakoćom". "Bila je jako zabavna. I imala je taj neki opušteni odnos prema seksu. Mnogo me je toga naučila, takođe. Ako bi se dogodilo nešto loše, ona bi samo zakolutala očima, nasmejala se i odlučila da se ne brine zbog toga. Uvek se smejala i bila srećna. Bila je jako, jako srećna osoba", ispričala je prijateljica.

Elizabet Tejlor i Ričard Barton Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Prisetila se i emotivnog trenutka pre Bartonove smrti 1984. godine. "Dva dana pre nego što je preminuo, Ričard me nazvao i rekao: ‘Reci Elizabet da ću je uvek voleti. Zauvek i svim srcem.‘"

Nakon njegove smrti, Tajel je posetila Tejlor u njenoj vili u Bel-Eru. "Kupala se u kadi okruženoj ramovima s fotografijama nje i Ričarda. Bilo je to kao hram njihove ljubavi", otkrila je.

Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Elizabet Tejlor se tokom života udavala sedam puta – za hotelskog naslednika Nikija Hiltona (1950-1951), glumca Majkla Vajldinga (1952-1957), producenta Majka Toda (1957-1958), pevača Edija Fišera (1959-1964), Ričarda Bartona (1964-1974 i 1975-1976), političara Džona Vornera (1976-1982) i građevinskog radnika Larija Fortenskija (1991-1996). Međutim, upravo je njen odnos s Bartonom obeležio zlatno doba Holivuda. Njihova strastvena, ali burna veza šokirala je svet, pa čak i Vatikan, koji ih je javno osudio zbog "erotskog lutanja". Ipak, njihova hemija bila je neodoljiva.

Foto: ©Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) / Entertainment Pictures / Profimedia

Barton je jednom rekao da je Tejlor bila "najnepristupačnije i najfascinantnije biće koje je ikad video", dok je Elizabet priznala da se zaljubila u njega kad mu je, mamurnom i drhtavih ruku, pridržala šoljicu kafe na setu "Cleopatre".

Foto: t14 / Zuma Press / Profimedia

Njihova veza, započeta dok su oboje bili u braku s drugima, prerasla je u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča filmske industrije. Venčali su se 1964, razveli 1974, ponovo se venčali 1975 – i konačno rastali 1976. godine.

Foto: Profimedia

"Volim Ričarda svakim delom svoje duše, ali ne možemo biti zajedno. Previše smo destruktivni jedno za drugo", rekla je tada Tejlor. Tri nedelje pre smrti, Barton je bratu priznao: "Elizabet i ja se nikada nismo stvarno rastali. I nikada nećemo."

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Poslednje pismo koje joj je napisao, Tejlor je čuvala pored kreveta do kraja života.

Dokumentarac "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar" trenutno je dostupan za gledanje na platformi Fox Nation.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

