Oduševio je svojom lepotom, a izbor za Mistera Univerzuma 2025 se tek zahuktava. Finale će se održati 21. decembra 2025. Ako se pita javnost sa društvenih mreža, Petar Gočobija je već pobedio.

Atraktivni maneken i budući doktor osvojio je simpatije mnogih. U pitanju je Srbin koji će ove godine predstavljati Norvešku. Njegovi fanovi iz naše zemlje žale jer neće nositi lentu svoje domovine.

"Zašto Petar Gočobija ne predstavlja Srbiju?", pitaju se na društvenim mrežama dok se u isto vreme čude jer je Mongolka Jelena Egorova naša predstavnica na takmičenju Mis Univerzuma (21. novembar, Tajland).

Ovogodišnji izbori za Mis Univerzuma i Mistera Univerzuma uzbudljiviji su nego svi prethodni, upravo zbog činjenice da nas na prvom takmičenju predstavlja Mongolka, a na drugom maneken iz Nemačke Iv Unzer. Kada se tome doda priča o Petru, stvari postaju još intrigantnije.

"Rođen sam u Srbiji"

Petar Gočobija ima 22 godine, rođen je u Srbiji, a živi u Norveškoj. O svom poreklu pričao je tokom zvaničnog predstavljanja za izbor za Mistera Univerzuma, pa je prikazao i fotografije koje čuvaju njegove uspomene na domovinu.

Kako je rekao, u Srbiji je naučio koliko su važni disciplina, rad, poštovanje prema drugima i skromnost.

Na zvaničnoj Instagram stranici Mister Universe predstavljaju ga kao savršenu ravnotežu snage, skromnosti i jasnog cilja.

Petar je sa mnogo entuzijazma govorio o predstojećem izboru, ističući da je učešće na takmičenju ostvarenje njegovog dečačkog sna i da se ne radi samo o želji za pobedom.

Gočobija je student završne godine medicine i predani zdravstveni radnik, a veoma je posvećen i sportu. Rekao je da obožava da ide u teretanu, što je više nego očigledno.

Petar je strastveni sportista, voli boks, rvanje, fudbal i mnoge druge discipline.

"Za Petra, Mister Universe takmičenje nije samo scena ili reflektor; radi se o poštovanju njegovih korena, predstavljanju njegove zemlje i inspirisanju drugih da veruju u sebe i neustrašivo slede svoje snove", ističe se pored snimka.

Petra na Instagramu prati oko 30 hiljada ljudi, a njegove fotografije u lekarskoj uniformi pokrenule su bujice komentara: "Želim da me pregledaš".

"Konan i Apolon iz Srbije"

Kada se saznalo da je poreklom iz Srbije, privukao je pažnju naše javnosti dok ga fanovi iz inostranstva zovu "balkanski ratnik" i "srpski konan". Sudeći po komentarima sa mreža, ima obožavaoce iz raznih krajeva sveta.

Ni Srpkinje nisu ostale imune pa mu poručuju: "Zaista si lep", "Blago ženama u Norveškoj", "Zovite ga Apolon". Ogromnu pažnju privukao je i na Tiktoku gde ima 206.000 pratilaca, dok su njegove objave dobile više do 10 miliona lajkova.

Petrovi snimci imaju i po više miliona pregleda, a oduševljenje koje izaziva svojom lepotom može se opisati i kao euforija. Komentari dovoljno govore: "Doktore, razbolela sam se, morate da me pregledate", "Izmerite mi krvni pritisak", "Kako lep muškarac", "Liči na Šona Mendeza, ali je još lepši", "Takvog muškarca tražim", "On je sve što želim".

Petar je već izglasan na društvenim mrežamaza mistera. A sve i da ne ponese krunu, izazvao je takvo interesovanje da mu nedostaje samo jedna dobra ponuda ne bi li popularnost sa interneta pretočio u nešto više.

