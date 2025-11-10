Slušaj vest

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, bila je među članovima kraljevske porodice koji su prisustvovali službi povodom Dana sećanja kod Cenotafa u centru Londona.

Ranijih godina, Kejt je obično nosila tri maka kao deo svog crnog, svečanog autfita, u znak poštovanja prema onima koji su izgubili život u Prvom svetskom ratu i drugim sukobima.

Međutim, na ovogodišnjem događaju, princeza je prekinula tradiciju, odlučivši se da nosi samo jedan mak na svom crnom kaputu. Nasuprot njoj, kraljica Kamilanosila je tri maka na svom kaputu.

Kraljica Kamila i Kejt Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Nošenje tri maka inače je Kejtin uobičajeni izbor, ali, šta to zapravo znači?

Jedna teorija kaže da članovi kraljevske porodice nose više broševa u čast članova porodice koji su se borili i poginuli u ratovima. Kejtina prabaka imala je tri brata koji su poginuli u Prvom svetskom ratu; princeza je 2018. godine tokom dirljive posete Imperijalnom ratnom muzeju gledala njihova pisma. Ipak, razlog zbog kojeg Kejt nosi više maka nikada nije zvanično potvrđen od strane palate.

Druga teorija je jednostavnija, buket maka je vidljiviji od jednog cveta, što bi moglo objasniti zašto se Kamila i ove godine odlučila za taj izbor. Kejt i Kamila nisu jedine koje su nosile više makova.

Kejt Midlton Foto: Alexander Seale / Avalon / Profimedia

Pokojna kraljica Elizabeta IIčesto je nosila pet makova tokom službe. Iako nikada nije objašnjeno zašto, veruje se da je pet makova predstavljalo pet vojnih službi: kopnenu vojsku, mornaricu, ratno vazduhoplovstvo, civilnu odbranu i žene.

Osim maka, članovi kraljevske porodice odaju počast precima i izborom nakita. Tako je Kejt 2019. godine za Dan sećanja nosila poseban broš — Broš kriptologa u čast svoje bake Valeri Glasboro, njene sestre bliznakinje Meri i tetke, koje su sve služile kao kriptolozi u Bletčli Parku tokom Drugog svetskog rata.

Dan sećanja uvek je ispunjen tradicijom i dubokim značenjem. Kralj je predvodio dvominutno ćutanje kod Cenotafa u Vajtholu u 11 sati, nakon čega je položio venac na spomenik palima.

Kraljica Kamila Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Princeza Kejt, kraljica Kamila, vojvotkinja od Edinburga, vojvoda od Kenta i vojvoda i vojvotkinja od Glosteršira posmatrali su ceremoniju sa balkona Ministarstva spoljnih poslova.

Članovi kraljevske porodice delovali su zamišljeno i emotivno, a Sofi je u jednom trenutku obrisala suzu. Kraljica Kamila je bila dirnuta, a s ponosom je posmatrala Kejt koja je blistala u prelepom crnom kaputu koji su mnogi okarakterisali kao komad koji nikada nije i nikada neće izaći iz mode.

