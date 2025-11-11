Slušaj vest

Endru Mauntbaten Vindzor, donedavno princ Endru, nateran je da se iseli iz Kraljevske lože, rezidencije u kojoj je živeo godinama, a u britanskoj javnosti se ovih dana u šali postavlja pitanje šta to znači za njegove medvediće.

Ipak, Britanci bukvalno misle na plišane medvede, koji imaju vrlo značajno mesto u životu osramoćenog brata kralja Čarlsa III.

Endru, miljenik pokojne kraljice Elizabete II, ponosni je vlasnik ogromne kolekcije igračaka, koju čine 72 medvedića.

Bivša sobarica u Bakingemskoj palati Šarlot Brigs ispričala je za Sun 2022. godine detalje o tome koliko su ove plišane igračke važne Endruu.

– Čim sam dobila posao, rečeno mi je za medvediće i naučena sam kako on želi da budu raspoređeni – rekla je. – Čak sam imala i jednodnevnu obuku. Sve je moralo biti baš kako treba.

– Bilo je tako, tako čudno. Na kraju krajeva, on je bio odrastao čovek koji je služio na Foklandskim ostrvima. Ali je apsolutno obožavao svoje medvediće i imao jasne želje kako želi da oni stoje – prisetila se Brigsova.

Ona je radila za britansku kraljevsku porodicu devedesetih prošlog veka, dakle u vreme kad je Endru bio u tridesetim godinama.

– Medvedići su morali da stoje po određenom redosledu na njegovom krevetu sa baldahinom, od najvećeg pozadi, do najmanjeg napred. Svih 72. Svaki je morao da bude pažljivo postavljen. Bili su to starinski medvedići – oni Štajf – i skoro svi su imali mornarska odela i šešire – otkrila je ona.

Princ Endrju Foto: Toby Melville, PA Images / Alamy / Profimedia

Objasnila je da joj je trebalo pola sata svakog dana da ih rasporedi, a onda je pred spavanje sve morala da skloni i rasporedi po sobi. Svaki medved je imao određeno mesto.

– Morali smo da složimo manje u kamin koji se ne koristi, ponovo po veličini, da bi izgledali lepo. Njegova dva omiljena medvedića sedela su na dva trona sa obeju strana kreveta. Ostali bi sedeli u podnožju kreveta na podu – ispričalaje nekadašnja sobarica.

Šarlot Brigs nije jedina koja je pričala o neobičnoj kolekciji Endrua Mauntbatena Vindzora. I nekadašnji član obezbeđenaj Pol Pejdž ispričao je svojevremeno, u dokumentarcu snimljenom za ITV, da "princ na krevetu ima oko 50-60 plišanih igračaka". On je otkrio i da u podnožju kreveta stoji fotografija pravilno rasopređenih medvedića kako bi sobarice mogle da provere jesu li svakog stavili na pravo mesto.

– Ako sobarica ne bi vratila medvede kako treba, on bi urlao i vrištao – tvrdi Pejdž.

Zašto je bivši princ Endru toliko vezan za svoje medvediće?

Princ Endru Foto: ANDY RAIN/EPA

Spisateljica Elizabet Dej je ispričala da Endru ima kolekciju plišanih medvedića i u svojoj kancelariji u Bakingemskoj palati.

– Delovalo je prilično čudno da odraslog muškarca toliko zabavlja plišana igračka, ali pretpostavljam da engleska viša klasa ima dugu istoriju s plišanim medvedićima, koji se koriste kao prelazni predmeti za izražavanje emocija zbog kojih bi se mogli osećati neprijatno – napisala je ona.

– Pitala sam se da li je ovo neko ko nikada nije zaista odrastao jer nikad nije ni morao... Evo ga, živi u kući svoje majke, radi izmišljen posao da bi se zabavio, a i dalje ima plišanog medvedića koga mu je poklonila bivša žena. Bilo je čudno – ističe ona.

I sam Endru je pričao o svojoj kolekciji 2010, kada je istakao da je "oduvek skulpljao medvediće".

– Gde god da sam išao s mornaricom, kupovao sam plišane medvede, tako da imam kolekciju iz celog sveta – ponosan je on.

