Kada je krajem oktobra na zvaničnim profilima takmičenja Miss Universe osvanula objava da Srbiju ove godine predstavlja Jelena Egorova, manekenka rođena u Jakutiji (regionu u Rusiji koji graniči sa Mongolijom), društvene mreže i domaći mediji eksplodirali su od komentara, neverice i pitanja.

Na prvi pogled, delovalo je kao još jedan internet mit, priča bez pokrića koja će nestati za dan. Međutim, kako su se pojavili i snimci i objave sa zvaničnim oznakama "Miss Universe Serbia 2025", postalo je jasno: devojka koja nikada nije živela u Srbiji, a ranije je predstavljala Mongoliju, zaista će pod srpskom zastavom izaći na svetsku scenu lepote.

Od Jakutije do Beograda: Ko je zapravo Jelena Egorova

Prema dostupnim biografskim podacima iz međunarodnih medija i stranica koje prate izbore lepote, Jelena (Elena) Egorova ima 28 godina, rođena je u Republici Saha (Jakutiji) i ranije je nosila titule kao što su "Miss Republic of Sakha" i "Miss Grand Mongolia 2022". Završila je kurseve iz kriptoekonomije na Moskovskom državnom univerzitetu, a u više intervjua za azijske medije isticala je da "želi da spoji tehnologiju, umetnost i lepotu takmičenja".

Egorova se ranije takmičila za Mongoliju na izboru Miss Grand International, a sada je predstavljena kao "Miss Universe Serbia 2025". Nije poznato po kom osnovu je ostvarila pravo da predstavlja Srbiju, mediji prenose da "poseduje srpski pasoš", ali za tu tvrdnju ne postoji javno dostupan dokument. Zato je preciznije reći da je to navod koji nije zvanično potvrđen.

U jednoj od retkih izjava za regionalne medije, Egorova je poručila:

"Moji koreni su azijski, moj pasoš je srpski, ali moja misija je univerzalna. Lepota prevazilazi granice i kulture."

Ko stoji iza izbora i zašto se Srbija ograđuje?

Da bi se razumela ova konfuzija, važno je znati da Srbija nema jednu centralnu organizaciju koja upravlja svim izborima lepote.

Decenijama je nacionalne izbore za Miss World i Miss Universe vodila Vesna de Vinča, kroz svoju produkcijsku kuću Miss Yu. Njena organizacija je godinama bila sinonim za srpske predstavnice na svetskim izborima, sve do poslednjih nekoliko godina, kada se situacija promenila.

Prema dostupnim podacima, licenca za Miss Universe u Srbiji više nije pod okriljem Miss Yu. Novi nosilac licence je organizacija pod imenom Miss Universe Serbia, osnovana 2024. godine, na čijem čelu se nalazi Aleksandar Živković. To praktično znači da postoje dve odvojene strukture:

Miss Serbia – organizacija koja bira predstavnice za Miss World (i kojom i dalje rukovodi Vesna de Vinča)

Miss Universe Serbia – nova organizacija koja šalje predstavnice za Miss Universe

Ograda i reakcija "Miss Serbia"

Nakon što je vest o Egorovoj postala viralna, Miss Serbia je, prema prenosima više redakcija, izdala saopštenje u kojem se ograđuje od njenog izbora. U tim tekstovima se citira da je "apsurd bez presedana da pod srpskom zastavom nastupa manekenka iz Mongolije" i da Srbija ove godine zvanično ne učestvuje na takmičenju Miss Universe.

Iako originalno saopštenje nije dostupno na zvaničnim kanalima organizacije, postoji medijski dosledan trag, ali ne i potvrđen dokument, zbog čega ovu tvrdnju označavamo kao proverenu kroz sekundarne izvore, ne kao zvanično saopštenje.

Vesna de Vinča i "nova era lepote"

Poznata novinarka i producentkinja Vesna de Vinča dugi niz godina bila je sinonim za nacionalne izbore lepote. U javnim nastupima proteklih godina, komentarisala je uključivanje transrodnih takmičarki u globalne izbore, navodeći da je još dok je imala međunarodne ugovore "morala da potpiše klauzule o rodnoj inkluzivnosti".

U intervjuima je govorila da je "svet lepote ušao u novu eru, u kojoj se ruše granice pola, nacije i identiteta", ali da "nije sigurna koliko publika na Balkanu razume te promene".

Ne postoji zvaničan dokument u kojem Vesna de Vinča izjavljuje da se Miss Yu formalno povlači zbog transrodnih takmičarki, ali je poznato da se organizacija poslednjih godina fokusirala isključivo na Miss World format.

- Zbog zbog promene kriterijuma učestvovanja na Miss Universu, koje je bilo ozbiljno takmičenje pretvorilo se u krajnje neozbiljno, mnoge su države odustale i Srbija naravno. Mi pre svega zbog toga što su što insistiraju da se takmiče i transrodne osobe sa devojkama koje su original ženskog pola. Uz nas i mnoge druge zemlje su odustale - objašnjava de Vinča i dodaje da su na takmičenju promenjeni kriterijumi da osobe mogu da budu i do 40 godina starosti, da mogu da budu udate, imaju decu:

- Više ni po jednom kriterijumu nisu "mis" (gospođice), mislim to su sad već žene. Tako da je mnoge države povukle. E sad oni da bi mogli da opravdaju svoju internacionalnu crtu i na osnovu toga dobijali druge poslove vezane za ovaj događaj, jer se tu vrti veliki novac, koji se kreće u desetinama miliona, Tajland je morao da opravda prisustvo svih država. Zato su krenuli po raznim modnim agencijama i koje kakvim fazonima. Pa tako na primer imamo pet devojaka iz Albanije, sa albanskim pasošem predstavlja pet država. Kao i na primeru ove naše Mongolke, ko zna koliko tamo ima lažnih lepotica plus ko zna koliko ima transdžender osoba. Samo se jedna prijavila, ova mala ili mali iz Vijetnama. I onda je ovde bila neka agencija koja je nju samo bukirala i poslala tamo i onda su oni izbrisali. Dakle, agencije su posle devojke i oni su im samo nakačili lente.

De Vinča koja se bavi izborom za Miss skoro 30 godina i ima diskreciono pravo negde da učestvujem, a negde ne, odustala od još jednog takmičenja, jer su se, kako kaže, nedolično ponašali prema devojkama, bili nevaspitani i "ko zna šta su sve se nameravali i kakvu zloupotrebu da rade".

- Ja sam rekla nećemo ni na to takmičenje. Nek ide neko ko hoće. Nek navataju neke manekenke pa nek ih maltretiraju - završila je pre nego što se osvrnula da su zbog maltretiranja nedavno devojke ustale i izašle sa takmičenja upravo u Tajlandu, nakon što ih je organizator vređao: - Jedva su ih vratili nazad, odnosno vlasnici Mis Sveta su ovoga otkačili, koliko sam čula, jutros je plakao kao kao kiša.

Rasprava sa interneta: Kada Miss Universe postane tema o identitetu

U jeku medijske tišine, najživlja rasprava o "Mongolki koja predstavlja Srbiju" odvila se na Redditu, u temi koja je za samo nekoliko dana prikupila hiljade komentara.

Korisnici iz Srbije komentarisali su vest sa kombinacijom ironije, podsmeha i zabrinutosti.

Jedan korisnik je napisao:

"Prvo sam mislila da je AI, ali ne, stoji na zvaničnom profilu Miss Universe. Ovo jeste glupo takmičenje, ali pokazuje koliko se malo po malo odričemo svog identiteta. Tuga, prijatelji."

Drugi je dodao sarkastično:

"Svakako su svi potekli od Srba, tako da ne vidim u čemu je problem. Devojka se samo vratila korenima."

Neki su pokušali da objasne situaciju racionalno:

"Ako ima srpski pasoš, ima i pravo da predstavlja Srbiju. Nije važno da li je poreklom Mongolka, Romkinja ili Aboridžinka. Državljanstvo daje pravo, ne genetika."

Drugi su, međutim, izrazili ogorčenost:

"Ona jeste lepa, sve stoji, ali nije Srpkinja poreklom. Pored toliko naših žena, oni nađu Mongolku. Haos."

Diskusija je ubrzo prerasla u širu priču o tome šta znači biti "naš predstavnik" u svetu u kome se granice sve više brišu. Neki su zaključili da "Miss Universe" više nije nacionalni događaj, već globalni biznis u kojem pasoš postaje samo formalnost.

Kako se uopšte konkuriše za "Miss World" ili "Miss Universe"

Nacionalna licenca, prijava i šta takmičarka može sama da uradi“

Da bi ste predstavljali svoju zemlju na izboru poput Miss World ili Miss Universe, osnovno pravilo je da država ima nacionalnog direktora/licencu koji je zvanično povezan sa međunarodnom organizacijom.

U nacionalnoj fazi najčešće morate proći kroz izbor gde se bira nacionalna titularka (npr. "Miss World Serbia" ili "Miss Universe Serbia") koja zatim ide na međunarodno takmičenje.

Pojedinačno "slanje takmičarke bez organizacije" je izuzetno retko i u praksi gotovo nemoguće , jer internacionalni pravilnik zahteva da prijavu podrži nacionalni direktor ili organizacija.

Dakle, takmičarka može da se prijavi lokalno ili regionlano, da gradi portfolijo i angažman, ali bez nacionalne organizacije koja ima licencu nema automatski prava da predstavlja zemlju.

Sve što danas znamo o Jeleni Egorovoj

Da bismo razdvojili činjenice od spekulacija, evo sažetka informacija koje su proverljive i onih koje su još uvek u domenu medijskih navoda:

Proverene činjenice:

Jelena Egorova rođena je u Jakutiji, imala je raniji angažman na izborima lepote u Mongoliji i Aziji, sada je zvanično predstavljena kao Miss Universe Serbia 2025. Finale takmičenja biće održano 21. novembra u Bangkoku.

Medijski navodi:

Više portala tvrdi da Egorova poseduje srpski pasoš, ali taj podatak nije javno potvrđen. Organizacija Miss Serbia navodno se oglasila saopštenjem da "Srbija zvanično ne učestvuje" i da se ograđuje od izbora, ali originalno saopštenje nije pronađeno. Tvrdnje da je Vesna de Vinča povukla Miss Yu iz izbora zbog transrodnih takmičarki takođe nisu potvrđene direktnim izvorom.

Ono što jeste jasno jeste da se u Srbiji sada paralelno pojavljuju dve organizacije, jedna koja vodi Miss World, druga koja vodi Miss Universe, a upravo ta podela stvorila je prostor da se pojavi slučaj koji niko ne zna do kraja da objasni.

Kada lepota postane pitanje identiteta

Iza čitave priče o jednoj manekenki iz Jakutije krije se dublje pitanje: ko danas odlučuje šta znači predstavljati Srbiju na svetskoj sceni?

Da li je to pitanje državljanstva, izgleda, kulturne pripadnosti, ili svega pomalo?

Ova priča o Jeleni Egorovoj, devojci koja će 21. novembra stajati na bini u Bangkoku kao "Miss Universe Serbia", nije samo epizoda o glamuru, već i ogledalo jedne zemlje koja se preispituje.

Dok jedni u tome vide simbol globalizacije, drugi ga doživljavaju kao gubitak autentičnosti.

