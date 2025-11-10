Slušaj vest

Misica Jelena Egorova prisustvovala je sinoć gala svečanosti u Tajlandu, svojevrsnom balu pod maskama. Nosila je raskošnu crvenu haljinu sa karnerima i ogromnim šlicem koji skoro pa u potpunosti razotkriva noge.

Modna izdanja poput njene glamurozne haljine jesu standardna za takmičenje Mis Univerzuma, a na prethodnoj svečanosti, večeri dobrodošlice, Jelena Egorova predstavila se ovim stajlingom.

Jelena Egorova Foto: Printscreen/ Instagram/ msjelenae

"Napred, Srbijo", "Veoma lepa", "Lepotica", "Srećno", komentarišu stranci na njenom Instagram profilu. Komplimente joj uglavnom šalju Rusi, što nije slučajno, jer je Jelena rođena u Rusiji.

Egorovu zovu živa lutka, a lepotu joj hvale i Srbi, koji ističu da njen izgled, gledano iz tog ugla, nije uopšte sporan, ali ih i te kako zbunjuje činjenica da Jelena nije rođena u Srbiji, odnsono da je poreklo ne veže za našu zemlju, već za Aziju.

"Bila sam ubeđena da je neka šala ili greška u pitanju. Kada sam se uverila da je istina, tek tada sam se šokirala", "Ovo je potpuno besmisleno", "Jako je lepa, ali njeno učešće nema poentu", "Zemljo, otvori se", "Mene je sramota", komentariše domaća javnost na internetu, gde se izdvojila i ovakva reakcija: "Stefan Nemanja se u grobu prevrće".

Za mnoge u Srbiji je suludo da lepotu naših žena u svetu predstavlja strankinja. Ni stranci ne kriju zaprepašćenje pa komentarišu snimke sa Jelenom Egorovom u glavnoj ulozi: "Srbija? Zbunjen sam", "Ona nije Srpkinja, sigurno", "Šta se ovo dešava?", "Bio sam u Srbiji, svaka žena bukvalno može da se takmiči na Mis Univerzuma".

Takvi komentari prednjače, dok je Jelena Egorova veoma posvećena svom zadatku. Redovno na Instagram profilu objavljuje detalje sa raznih događaja i druženja sa ostalim misicama i lentu sa natpisom Serbia gotovo da ne skida.

Za mnoge je takav prizor krajnje nadrealan, ali joj neki predviđaju i sjajan plasman. Bodre je i Srbi, oni koji njenoj lepoti daju prednost nad svim ostalim detaljima.

