Pirs Brosnan (72) i njegov sin Kristofer (52) sreli su se na večeri u poznatom restoranu u Los Anđelesu. Sa njima je bio i glumčev sin iz braka sa Kili Šej Smit, Dilan Brosnan (28).

"Obojica su bili srećni i opušteni dok su sedeli sa drugim sinom Pirsa Brosnana, Dilanom. Njihovi problemi su dobro poznati, ali čini se da su uspeli da to ostave iza sebe. Bilo je zaista lepo videti ih zajedno", rekao je izvor za Mirror.

Kristofer Brosnan radio je kao asistent režije na filmovima u kojima je glumio njegov otac, "Tomorrow Never Dies" (1997), "The World Is Not Enough" (1999) i "Robinson Crusoe" (1997). Fotografisan je 2024. u britanskoj prestonici.

Kristofer je sin prve supruge slavnog glumca Kasandre Haris i Dermota Harisa. Pirs Brosnan ga je usvojio, kao i njegovu sestru Šarlot, nakon Dermotove smrti 1986. godine.

Kristofer Brosnan Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kasandra Haris umrla je 1991. od raka jajnika, a bitku sa istom bolešću izgubila je i njena ćerka Šarlot i ta vest je slavnog glumca dočekala u Beogradu.

Brosnan je sa prvom suprugom dobio sina Šona, koji je oženjen Sanjom Banić. Čuveni Irac je od 2001. u braku sa Kili Šej Smit sa kojom ima sinove Dilana i Parisa.

Pirs i Kili Foto: Profimedia

"Kristofer je i dalje jako izgubljen. Šokantno. Znam gde je, ima težak život. Mogu samo snažno da verujem da će se oporaviti. Iskušavao je sve u ovoj porodici, ali nikoga više od sebe. On zna kako da se izvuče. On to ne želi", rekao je glumac 2005. za Playboy.

Otuđeni sin Pirsa Brosnana koristio je narkotike, a imao je i probleme sa zakonom.

Kristofer Brosnan Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Nikad ih se u potpunosti ne odrekneš, ali ja sam se odrekao Kristofera. Morao sam da mu kažem: 'Idi, posveti se životu ili smrti'. Moje molitve su sa njim", dodao je glumac, koji je 2022. u objavi za Dan očeva pomenuo Kristofera na Instagramu: "Moja ljubav zauvek, dragi sinovi, Paris, Dilan, Šon i Kristofer. Duboko vam hvala na vašoj ljubavi, na ovom Očevu danu".

