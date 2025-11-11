Slušaj vest

Glumica i dobitnica Oskara, Ketrin Zita-Džounsizgledala je fantastično na "crnom tepihu" povodom događaja Sreda FYC koji je održan 9. novembra 2025. u pozorištu „Tudum“ u Los Anđelesu.

Za tu priliku izabrala je zavodljivu mini haljinu u potpuno crnoj boji, izrađenu od fine cvetne čipke, koja je savršeno dočarala gotički glamur i stilski asocirala na njen lik Morticije Adams iz serije u kojoj glumi.

Haljina prati liniju tela, ima visoki izrez oko vrata, dugačke transparentne rukave, kratku suknju koja dodatno naglašava vitke noge, kao i nabore u predelu struka koji savršeno prikrivaju sve nesavršenosti.

Ketrin Zita Džouns Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Još boljem izgledu doprineo je i atraktivni detalj na kuku, crnu ružu napravljenu od iste čipke od koje je sačinjena i haljina. Klasične crne salonke zaokružile su njen savršen izgled.

Ketrin je svoju bujnu kosu pustila da pada u talasima niz leđa. Glumica je ovog puta odabrala prirodne nijanse šminke, koja je samo blago naglasila usne i dozvolila da akcenat bude na haljini i njenim savršenim nogama.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Glumica je dobila velike ovacije kada se pojavila na crnom tepihu ne samo zbog uspeha koji je postigla kao glumica, već i zbog činjenice da gazi 6. deceniju, a da izgleda bolje nego mnogo mlađe žene.

Majkl Daglas i Ketrin Zita Džouns Foto: PATRICK BAZ / AFP / Profimedia

 Osim toga, ona je veoma posvećena svojoj porodici. U braku je sa legendarnim glumcem Majklom Daglasom od 2000. godine, a zajedno imaju dva deteta, sina Dilana i ćerku Karis, za koje kaže da su njena najveća podrška.

(Kurir.rs/Glossy)

