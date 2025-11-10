Slušaj vest

Britanska glumica Ejmi Lu Vud, koju kritičari je sada nazivaju novom „zlatnom devojkom Holivuda“, otvoreno je govorila o svojoj borbi s bulimijom, nesigurnošću i negativnim odnosom prema sopstvenom telu. Tokom snimanja treće sezone popularne serije „Beli lotos“, Ejmi je otkrila da joj je bilo izuzetno teško da snima scene u bikiniju jer se nije osećala prijatno u sopstvenoj koži.

Foto: Santi Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U intervjuu za „Harper’s Bazaar“, rekla je da je pokušala da prevaziđe strah tako što je razdvojila sebe od svog lika: „Rekla sam sebi – nije važno da li Ejmi Lu želi da pokaže svoje telo, Čelzi to želi.“ Ta uloga joj je pomogla da izgradi samopouzdanje i nauči da voli svoje telo.

Glumica je priznala da joj život u Los Anđelesu ne prija: „LA je kao emocionalna bulimija, svi stalno pričaju o sebi, o izgledu i uspehu. Kada odem odatle, moram sve to da izbacim iz sebe.“

Ejmi Lu Vud Foto: Brian J Ritchie/Hotsauce/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ejmi je godinama patila od bulimije, a na prestižnoj londonskoj akademiji RADA morala je da potraži stručnu pomoć. „Mrzela sam svoje telo i nisam želela da živim u njemu“, rekla je iskreno. Dodala je da su komentari profesora o njenom držanju tela i izgledu samo pogoršali njenu nesigurnost.

Danas, nakon terapije i rada na sebi, glumica kaže da se pomirila sa svojim izgledom i naučila da prihvati sebe takvu kakva jeste. Nedavno je javno reagovala na skeč iz emisije „Saturday Night Live“ koji je ismevao njen izgled, ističući da „ružne šale o nečijem telu nikada nisu duhovite“.

