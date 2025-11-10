Slušaj vest

Sud je u petak odobrio zahtev američke glumice Denis Ričards da se njenom otuđenom suprugu Eronu Fajpersu zabrani da joj prilazi. Kako piše Fox News Digital, zabrana pristupa važi do 7. novembra 2030. godine, odnosno narednih pet godina.

Ričards je tražila trajnu zabranu prilaska nakon što je Fajpers navodno na internetu podelio njene privatne poruke i fotografije, uključujući i one sa eksplicitnim sadržajem, koje je glumica delila u poverenju.

Sudija: "Ovo je klasičan slučaj porodičnog nasilja"

- Iz moje perspektive, ovo je klasičan slučaj porodičnog nasilja. Mislim da je sasvim jasno da ne možete uzimati privatne stvari i plasirati ih u javnost bez mogućih posledica. Ne može postojati odbrana koja tvrdi da njen mir ne može biti narušen samo zato što je imala OnlyFans stranicu i pozirala za Playboy. To nije odbrana, izjavio je sudija prilikom izricanja presude.

Glumici, poznatoj po ulozi u filmu Wild Things, u julu je već bila odobrena privremena zabrana prilaska, svega nedelju dana nakon što je Fajpers podneo zahtev za razvod.

Fajpersovo hapšenje i optužbe za nasilje

Fajpers (53) je uhapšen u oktobru zbog optužbi za nasilje nad suprugom koje datiraju iz dva odvojena incidenta iz 2017. i 2022. godine, prema dokumentima do kojih je došao Fox News Digital.

Novinari tog medija prisustvovali su suđenju kada su Fajpersu stavljene lisice. Nekoliko sati kasnije uplatio je kauciju od 200.000 dolara i pušten je na slobodu. Sledeće ročište u krivičnom postupku zakazano je za decembar.

Svedočenje Denisi Ričards: "Bilo je ponižavajuće i razorno"

Ričards je prošlog meseca svedočila na sudu i izjavila da je Fajpers pokušao da uništi njen ugled tokom njihovog razlaza, kao i da je, u jednom trenutku, objavio njene nage fotografije.

Denis Ričards i Eron Fajfers na plaži, Malibu Foto: JOEY ANDREW / INSTAR Images / Profimedia

- To je bilo jako teško za moje ćerke, naročito zbog nagih fotografija. Kao majka, osećam se užasno posramljeno i poniženo. Moja ćerka zbog svega nije mogla da ide u crkvu, rekla je glumica, koja ima dve ćerke sa bivšim suprugom Čarlijem Šinom i jednu sa Fajpersom.

U julu je Ričards podnela zahtev sudu tvrdeći da je Fajpers ukrao njen laptop i "širio privatne informacije, uključujući i nage fotografije", različitim medijima. Sutkinja Nikol Beršon naložila mu je da uređaj vrati u roku od 48 sati.

Teške optužbe: fizičko i psihičko nasilje

U dokumentima podnetim 16. jula, Ričards je opisala niz brutalnih epizoda:

- Tokom naše veze, Eron me često nasilno davio, snažno mi stiskao glavu obema rukama, čvrsto mi stiskao ruke, udarao po licu i glavi, agresivno udarao glavu o držač peškira u kupatilu, pretio da će me ubiti, pritiskao me kolenom o leđa do tačke u kojoj sam morala da ga molim da prestane da me ne bi ubio. Hakovao je moj laptop i telefon da bi preuzeo sve poruke. Redovno mi je pretio da će mi slomiti vilicu, a zatim bi plakao, molio me da ostanem i obećavao da će potražiti pomoć – što se nikada nije dogodilo. Eron mi je naneo najmanje tri potresa mozga.

Na suđenju je glumica iznela brojne detalje o fizičkom i emocionalnom zlostavljanju, prisetivši se incidenta iz maja kada je Fajpers, prema njenim rečima, postao nasilan samo nekoliko sati nakon što je prošla kroz više estetskih zahvata, uključujući lifting lica.

Tokom svedočenja, Ričards je tražila maramicu i zaplakala dok je opisivala nasilje koje je doživela.

Video-snimak prikazan na sudu

Denis Ričards i Eron Fajfers na American Human Hero Dog Awards Foto: Dave Bedrosian / Zuma Press / Profimedia

Kao odgovor na navodno objavljene fotografije, Ričards je Fajpersu poslala video-snimak, deo kojeg je prikazan u sudnici. U njemu ga je nazvala narcisom i detaljno opisala slučajeve fizičkog nasilja.

- Bio si poslednja osoba za koju sam mislila da bi mi to mogla učiniti. Ne znam zašto mi je ovo toliko teško. Stvari između Čarlija i mene bile su loše, ali on nikada nije udario ispod pojasa, rekla je glumica u snimku koji je prikazan pred sudom.

Zahtev za bračnu potporu i prihod sa OnlyFansa

Fajpers je podneo zahtev za bračnu potporu i zatražio polovinu prihoda koje Ričards ostvaruje putem platforme OnlyFans. U dokumentima koje je pribavio Fox News Digital, Fajpers tvrdi da je bez novca jer mu je supruga navodno onemogućila pristup zajedničkom računu i oduzela opremu za njegov holistički posao. Tvrdi i da mu Ričards ne dozvoljava da zarađuje.

- Što se tiče stranice OnlyFans, prihod koji ostvaruje iznosi između 200.000 i 300.000 dolara mesečno, a taj prihod potiče od fotografija koje sam ja snimio i na koje imam autorska prava. Stoga su to naši zajednički prihodi, a ne samo njeni. Tražim polovinu prihoda od OnlyFansa kao svoje imovinsko pravo, naveo je Fajpers u svom zahtevu.

Dodao je i da mu preti iseljenje iz kuće i da su mu već isključene komunalne usluge, zbog čega traži hitni pristup iznosu od 200.000 dolara, kao i dodatnu bračnu potporu.

Fajpers negira optužbe

Denis Ričards i Eron Fajfers na American Humane Hero Dog Awards Foto: Ciao Hollywood / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U izjavi za magazin People u julu, Fajpers je negirao sve optužbe:

- Želim se osvrnuti na nedavne glasine i nagađanja koja su se pojavila u vezi s mojim odnosom sa suprugom, Denis Ričards. Želim biti potpuno jasan: nikada nisam fizički ni emocionalno zlostavljao Denis, ni bilo koga drugog. Te su optužbe potpuno lažne i duboko bolne. Denis i ja, kao i mnogi drugi parovi, imali smo svoje izazove, ali svaka tvrdnja o zlostavljanju apsolutno nije istinita. Uvek sam nastojao pristupiti našem braku s ljubavlju, strpljenjem i poštovanjem. Molim za privatnost dok prolazimo kroz lične stvari i nadam se da će se javnost i mediji suzdržati od širenja štetnih i neutemeljenih tvrdnji.

Slučaj Denisi Ričards i Erona Fajpersa postao je još jedan primer složenih i bolnih raskida koji se odvijaju pod svetlima javnosti. Dok glumica tvrdi da je pretrpela godine zlostavljanja i poniženja, Fajpers sve negira i traži finansijsku nadoknadu. Konačnu reč, ipak, imaće sud – u decembru, kada se nastavlja proces koji već nedeljama puni naslovne strane američkih medija.

