Nakon što je izgubio milione dolara na filmu "Megalopolis", koji je snimao s ogromnom strašću, legendarni reditelj Frensis Ford Kopola bio je primoran da proda još jedno od svojih dragocenih imanja. Ovog puta reč je o njegovom privatnom ostrvu u Belizeu, na kojem je Kopola, danas 85-godišnjak, često provodio vreme na odmoru.

Ostrvski raj koji je postao prošlost

Područje nazvano Koral Kej prostire se na 2.5 jutra, dugačko je osam milja, a od kopna je udaljeno 25 minuta vožnje brodom. Ostrvo je potpuno samoodrživo, zahvaljujući rezervoarima za vodu i solarnim panelima. Tokom proteklih devet godina, reditelj "Kuma" imao je ostrvo u zakupu, ali kako piše The Hollywood Reporter, sada je ono prodato za 1.8 miliona američkih dolara.

Frensis Ford Kopola,Al Paćino Foto: AP/Richard Shotwell

- Gospodin Kopola bio je veoma tužan zbog toga. On je zaista cenio vreme koje je provodio na tom ostrvskom raju — to mu je bilo posebno mesto, izjavio je Piter Maklin iz agencije Corcoran Group za Mansion Global.

Ogroman gubitak zbog "Megalopolisa"

Ova prodaja usledila je nakon što je oskarovac uložio 120 miliona dolara sopstvenog novca u produkciju filma "Megalopolis", koji je doživeo neuspeh na bioskopskim blagajnama — zaradivši svega 14.4 miliona dolara širom sveta. U filmu su igrali Adam Draјver, Šaja Labaf, Obri Plaza, Natali Emanuel i Džon Vojt.

Tokom premijere na Filmskom festivalu u Kanu 2024. godine, Kopola je otvoreno govorio o visokoj ceni produkcije i svom odnosu prema novcu:

- Moja deca, bez izuzetka, imaju divne karijere bez bogatstva. Mi smo dobro. Nije važno. Svi vi ovde — novac nije važan. Ono što je važno su prijatelji. Prijatelj vas nikada neće izneveriti. A novac može ispariti, rekao je Kopola.

"Nemam više novca"

Međutim, kada se u martu pojavio u epizodi podcasta Tetragrammaton, reditelj je otvoreno priznao da je bankrotirao.

Frensis Ford Kopola Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

- Nemam više novca jer sam sav novac koji sam pozajmio uložio u snimanje "Megalopolisa". U suštini je nestao. Mislim da će se vratiti za 15 ili 20 godina, ali trenutno ga nemam, rekao je Kopola.

Ranije je autor kultnog filma "Apokalipsa danas" bio prinuđen da proda i svoj jedinstveni sat marke F.P. Žurn, procenjen na najmanje milion dolara, kako bi ublažio finansijske gubitke.

Legenda koja i dalje veruje u umetnost

Iako je izgubio ogromna sredstva i deo svoje imovine, Frensis Ford Kopola ostaje veran svojoj umetničkoj filozofiji — da umetnost vredi više od novca. Njegova rečenica sa Kanskog festivala najbolje oslikava njegov pogled na svet: prijateljstva traju, dok bogatstvo prolazi.

