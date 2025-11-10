Slušaj vest

Žena koja je na TikToku podelila priču da je na aplikaciji za upoznavanje odbila gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, obrisala je svoj profil nakon što je njena ispovest proglašena "promašajem veka".

U objavi je otkrila da je i dalje proganja odluka koju je donela na aplikaciji Hinge, gde je odlučila da ignoriše upravo Mamdanija – čoveka koji će 1. januara 2026. godine položiti zakletvu kao prvi musliman na čelu Njujorka, prenosi LADbible.

Promašaj zbog visine

Snimak ekrana sa njenog sada izbrisanog TikTok profila podeljen je na društvenoj mreži X, a u njemu je detaljno opisala svoje navodno iskustvo. Prisećala se kako se pre nekoliko godina spojila sa Mamdanijem na Hinge-u, ali mu nije odgovorila zbog njegove navedene visine.

- U profilu je pisalo da je visok 180 ili 178 centimetara, ali ja, mlađa, znala sam da to verovatno znači oko 175 cm. Današnja ja ceni to što je barem bio iskreniji od većine momaka tamo.

Osude na društvenim mrežama

Nakon što je njena objava postala viralna, brojni korisnici su izrazili nevericu što je odbila novoizabranog gradonačelnika Njujorka zbog tako banalnog razloga. Mnogi su u komentarima istakli da je "neprijatno" što mu nije odgovorila samo zbog percipirane visine.

"Hvala Bogu da se Zohran spojio i oženio pravom ženom", "Da li je ljudima stvarno toliko stalo do visine? Ne razumem", "Čekaj, šta, sad postoji visinoflacija? Da li je iskrenost mana na ovim aplikacijama", neki su od komenatara.

Ironičan rasplet

Ironično, upravo je na Hinge-u Mamdani 2021. godine upoznao svoju sadašnju suprugu, 28-godišnju sirijsko-američku umetnicu Ramu Duvadži. Iako su vezu držali privatnom dok je njegova politička karijera napredovala, verili su se u oktobru 2024. godine, a venčali početkom 2025. na civilnoj ceremoniji u Njujorku, nakon nikah ceremonije održane u Dubaiju u decembru prethodne godine.

Zohran Mamdani (34) ući će u istoriju kao jedan od najmlađih i najprogresivnijih gradonačelnika Njujorka kada sledeće godine preuzme dužnost.

