Bugarska princeza Kalina prošlog leta postala je senzacija kada se nakon duže vremena pojavila u javnosti, a svojim izgledom šokirala je svet. Princeza je prošle godine snimljena u Sofiji u društvu supruga Kitina Munoza i sina Simeona Hasana Munoza, a pažnju je privukla svojim mišićavim bicepsima i licem koje se tokom godina drastično promenilo.

Svi su gledali njeno mišićavo telo u uskoj bluzi u kojoj je izgledala poput snagatora iz filmova. Kalina se ponovo povukla iz medija, a nedavno su objavljene nove porodične fotografije.

Povod je bio značajan, s obzirom na to da je mladom princu Simeonu bio rođendan i to ne bilo koji već 18. Kralj Simeon II pozirao je sa svojim unukom, bugarskim princom Simeonom, Kitinom Munjozom i bugarskom princezom Kalinom u palati Vrana, povodom ovog prelepog slavlja koje je bilo 14. marta 2025. godine u Sofiji.

Ko je princeza Kalina od Bugarske?

Rođena 19. januara 1972. godine, princeza Kalina od Bugarske je jedina ćerka i peto dete kralja Simeona i kraljice Margarite. Od malih nogu, princeza je bila zainteresovana za umetnost. Završila je Francuski licej, a potom nastavila školovanje u Engleskoj školi u Madridu.

Kasnije je otišla u London, gde je stekla diplomu iz istorije umetnosti. Godine 2002. princeza Kalina se udala za Antonija Hosea (Kitína) Munjoza i Valkarsela, španskog pomorskog navigatora i istraživača, koji je takođe ambasador dobre volje UNESCO-a. U martu 2007. godine, par je dobio sina Simeona-Hasana. Kalina je ranije otkrila da njen sin govori pet jezika – bugarski, španski, engleski, francuski i arapski.

Šta je princeza Kalina od Bugarske rekla o dizanju tegova?

U maju 2024. godine, princeza Kalina je primećena prvi put od 2020. godine, gde je pokazala svoju novu mišićavu figuru.

- Nisam to očekivala. Jednostavno sam obukla haljinu bez rukava. U 21. veku fizički izgled žene ne bi trebalo da bude vest, rekla je osvrćući se na svoj novi izgled za "Hola", prenosi The Sun.

- Ako ne treniram, ne osećam se dobro. Jedini razlog zbog kojeg to radim jeste da budem zdrava i da se dobro osećam, rekla je iskreno prvi put o svom impresivnom mišićavom telu za "Hola", a zatim se osvrnula na svoj režim vežbanja.

- Radim četiri serije po 12 ponavljanja. Podižem 70 kilograma za leđa (povlačenje za leđa), 30 kilograma za ramena (15 u svakoj ruci) sa bučicama, i 20 kilograma za pregib bicepsa.

Pored toga, otkrila je da njen aktivan stil života uključuje svakodnevne šetnje sa psom po planini u trajanju do četiri sata. Takođe skija na snegu, vozi kajt i jaše konja.

- Kada tvoje telo i um kažu "dosta", tvoj duh mora da kaže: "Ali na kraju, uvek se isplati", rekla je.

Šta se desilo sa bugarskom kraljevskom porodicom?

Poslednja bugarska kraljevska porodica potiče iz Kohari grane kuće Saks-Koburg i Gota. Vladali su Bugarskom od 1887. do 1946. godine. Poslednji car, Simeon II, postao je premijer Bugarske 2001. godine i bio je na toj funkciji do 2005. godine. Članovi kraljevske porodice koriste titule princ (princeza) Bugarske i vojvoda (vojvotkinja) u Saksoniji, sa stilom Kraljevskog Veličanstva.

