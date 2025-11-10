Slušaj vest

Manekenka i misica Jelena Egorova, koja će Srbiju predstavljati na prestižnom takmičenju Miss Universe 2025, obratila se svojim pratiocima na društvenim mrežama uz reči zahvalnosti zbog, kako kaže, "neverovatne podrške koju dobija iz Srbije i regiona".

- Ponosna sam što predstavljam Srbiju, zemlju koja me je dočekala raširenih ruku. Moji koreni su azijski, moj pasoš je srpski, ali moja misija je univerzalna: pokazati da lepota danas znači povezanost, a ne podelu, poručila je Jelena u objavi na Instagramu.

Talas podrške i milionski pregledi

Jelena Egorova se zahvalila na podršci Foto: Printscreen/Instagram/msjelenae

Tokom poslednjih nekoliko nedelja, njen Instagram profil zabeležio je više od 16 miliona pregleda – brojka koja pokazuje ogroman interes javnosti i viralan domet njenih objava. Jelena redovno deli zahvalne poruke fanovima, često ističući:

- Hvala vam za svu ljubav i podršku. Primila sam toliku poruka, izvinite ako nisam svima odgovorila.

Na svojim Story objavama prikazuje poruke podrške iz cele Srbije i dijaspore – od zastava i emotikona do video-klipova uz hešteg #TeamSerbia.

Od podeljenih reakcija do "digitalnog doma"

Iako je njeno imenovanje izazvalo različite reakcije u javnosti, Jelena ne krije da Srbiju doživljava kao svoje uporište i dom. U jednoj od objava navela je da joj je Srbija "digitalni dom", mesto gde su ljudi prihvatili njenu priču i pružili joj podršku:

- Zahvalna sam svima koji su mi dali priliku da svoj glas i nastup pretvorim u most između kultura.

Pripreme za Mis Univerzuma

Pred njom je gust raspored – snimanja, javni nastupi, medijski treninzi i saradnje sa sponzorima. Jelena ističe da joj je cilj da pokaže da lepota prevazilazi spoljašnji izgled.

U galeriji pogledajte fotografije Jelene Egorove:

Mongolka Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Instagram/msjelenae, Printscreen/ Instagram/ msjelenae, RUNGROJ YONGRIT/EPA

- Želim da svaka devojka koja se oseća drugačijom zna da može da pripada bilo gde – tamo gde donosi ljubaznost, poštovanje i snagu, rekla je manekenka, najavljujući i da će deo sredstava iz kampanja biti usmeren na projekte koji podržavaju mlade žene u Srbiji.

Uticaj i inspiracija

U vremenu kada digitalna scena oblikuje javno mišljenje, Egorova pokazuje kako društvene mreže mogu postati sredstvo stvarnog uticaja. Njenih 16 miliona pregleda ne predstavljaju samo broj na ekranu – već priliku da inspiriše, poveže i pokrene inicijative koje doprinose zajednici.

Svojom pričom Jelena spaja azijsko poreklo i srpski identitet, stvarajući most između kultura i prikazujući kako savremeni svet funkcioniše bez granica.

Simbol nove generacije

Za mnoge mlade žene, Jelena Egorova je postala simbol samopouzdanja i hrabrosti. Njena karijera pokazuje da lepota može biti u službi poruke – one o međusobnom poštovanju, različitosti i osnaživanju drugih. Njena priča dokazuje da izbor za mis više nije samo takmičenje u lepoti, već platforma na kojoj jedna poruka može nadmašiti scenu i ostaviti trag mnogo veći od same titule.

