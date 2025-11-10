Slušaj vest

Lilijan Betankur, ćerka osnivača L'Oreala Eugena Šulera, bila je najbogatija žena na svetu sve do svoje smrti 2017. godine. Njeno bogatstvo, prešlo je u ruke njene ćerke, Fransoaz Betankur Mejers.

Biznis karijera Lilijan Betankur

Lilijan je nakon smrti svog oca uspela da poveća porodično bogatstvo. Kupila je brend Lancome, a nakon toga i Nestle. Njena sposobnost za biznis bila je često upoređivana sa sposobnostima njenog oca.

Porodica i privatni život

Lilijan je 1950. godine udala za bivšeg ministra kulture, a tri godine kasnije rodila je ćerku Fransoaz. Iako je bila vrlo različita od svoje majke, Fransoaz je kasnije postala deo L'Oreala i bila je deo upravnog odbora. Lilijan je 1984. godine ponovo stvorila porodicu kada se udala za Žana Pjera Mejersa, s kojim je imala dvojicu sinova.

Romansa sa Fransou Merijom Benijerom

Nakon smrti svog muža 2007. godine, Lilijan je u svoju kuću dovela Fransou Merija Benijera, fotografa koji je bio poznat po tome što je pre veze s Lilijan bio u vezama samo s muškarcima. Iako je u početku izgledalo kao kratkotrajna romansa, njihova veza je potrajala.

Problemi sa ćerkom Fransoaz

Fransoaz nije bila oduševljena vezi svoje majke, smatrajući je nepotrebnim trošenjem novca. Nakon što je Benijer počeo da iznosi novac od Lilijan, Fransoaz je odlučila da ga tuži zbog zloupotrebe poverenja. Ona je u razdoblju od oko 20 godina, pa sve do 2009. godine poklonila 2 milijarde dolara 25 godina mlađem fotografu. U to vreme bogatstvo Lilijan procenjivalo se na 44 milijarde dolara. Kroz sudski proces, Fransoaz je otkrila da je Benijer tražio luksuzne poklone, uključujući privatno ostrvo.

Preuzimanje kontrole nad nasleđem

Fransoaz je smislila plan da udalji Benijera od majke i njenog bogatstva. Potplatila je batlera koji je snimao razgovore i otkrila da je Benijer tražio dodatne privilegije. Na temelju tih snimaka, Lilijan je proglašena neuračunljivom i Fransoaz je preuzela brigu o majci.

Kraj Lilijanine priče i nasleđe

Lilijan je preminula 2017. godine, a Fransoaz je nasledila njeno bogatstvo. Sada, njeno bogatstvo i kompaniju vodi njen sin, Žan Viktor Mejers (38). Fransou Meri Benijer je 2015. godine osuđen na tri godine zatvora i novčanu kaznu zbog zloupotrebe poverenja.

