Ljubitelji domaće kinematografije sigurno znaju ko je Mirjana Joković. Ova glumica, koja se rodila 1967. godine u Beogradu, stekla je slavu tokom osamdsetih i devedesetih godina prošlog veka, igrajući, pre svega, u filmovima “Podzemlje” i “Strljšen”.

Ova glumica je svoje detinjstvo provela u Zambiji, gde je njen otac radio kao industrijski inženjer. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, a u klasi sa Draganom Bjelogrlićem, Draganom Petrovićem Peletom, Srđanom Žikom Todorovićem,Vesnom Trivalić i Slobodanom Bodom Ninković.

Pogledajte kako je Mirjana Joković izgledala u mladosti:

Ovako je Mirjana Joković izgledala u mladosti

Mirjana već dugi niz godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U toj zemlji je u periodu od 1997. do 2001. radila u “Amerikan Repertori” teatru. Glumila je zatim u razlitičim pozorištima širom Amerike, a igrala je u filmu “A Better Way To Die”. Takođe, glumila je u nekoliko predstava na Brodveju. Mirjana je zaposlena kao direktor glumačke performanse, a ujedno radi i kao nastavnik glume na Kalifornijskom fakultetu umetnosti, u blizini Los Anđelesa.

- U Americi imam drugačiju karijeru i život, i teško se odlučujem da to sve ostavim i dođem u Srbiju. Da bih prihvatila ulogu, treba da scenario bude dobro napisan i da projekat poseduje visoke vizuelne i profesionalne standarde. Tu i tamo u Americi uradim neki projekat. Uglavnom su u pitanju pozorišne predstave, mnogo češće nego filmske uloge, jer veliki deo vremena odlazi na akademski rad sa studentima. Nemam mnogo vremena da se posvetim glumi, ali uvek kad se pojavi nešto zanimljivo, potrudim se i uložim dodatni napor - rekla je glumica svojevremeno za Gloriju o povratku u Srbiju.

Jednom prilikom glumica je otkrila da Srbiju nije napustila zato što je nije volela, već zato što se slučajno tako desilo.

- To je univerzalni problem svih ljudi koji jednom krenu daleko od kuće iz potrebe da žive negde drugde. To što su otišli, ne znači da su ostavili svoj dom, ali je u redu i da pronađu neko novo mesto, život u inostranstvu - pričala je svojevremeno Mirjana Joković.

Pogledajte kako Mirjana Joković izgleda danas:

Glumica Mirjana Joković detinjstvo je provela u Zambiji

- Nikada se nisam otkinula od Srbije. Meni je to bilo jako važno u životu, jer nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela. Stalno sam putovala i meni se slučajno desilo da sam ostala u inostranstvu i stvorila sam sebi dva doma. Hvala Bogu, ima dosta naših svuda, pa je lakše ostati - pričala je ona.

Mirjana se, osim u pomenutim filmovima, proslavila ulogama u serijama "Kamiondžije", "Sivi dom", te filmovima: "Zaboravljeni", "Mala", "Bure baruta", dok je u ostvarenju "Stršljen" igrala rame uz rame sa čuvenim glumcem Ljubišom Samardžićem. Koliko je bila omiljena u narodu govori i činjenica da se 1988. godine čitava nacija pobunila, jer Mirjana nije dobila Zlatnu arenu za filmove "Zaboravljeni" i "Put na jug".

Igrala je u holivudskim filmovima poput: "A better way to die", "Private Property", a u filmu "Maid in Manhattan" iz 2002. godine Mirjana je sa proslavljenom Dženifer Lopez igrala sobaricu.

Mirjana je prošle godine došla iz Amerike u Beograd povodom uzbudljive kriminalističke serije "Poziv", čiju režiju potpisuje Marko Đilas, a u kojoj tumači glavnu ulogu, međutim zbog obaveza je ubrzo morala da se vrati nazad.

