U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak na magistralnom putu Danilovgrad–Nikšić, kod mesta Zagorak u Crnoj Gori, poginuo je državljanin Srbije i Nišlija Vladan Spiridonović Spirko.

Vladan Spiridonović Spirko bio je ključna figura u razvoju niške elektronske muzičke scene, poznat kao DJ, producent i organizator prvih rejv žurki u gradu.

Kao osnivač kluba „XL”, utemeljio je prostor koji je imao pionirsku ulogu u promociji andergraund elektronske muzike u Nišu. Njegov premijerni javni nastup održan je 1992. godine u legendarnom „Noćnom klubu”, gde je sa samo 16 godina postao rezident DJ.

Vladimir Spiridonović Spirko Foto: Printscreen/Instagram/djspirko

Početkom 90-ih okrenuo se elektronskim žanrovima, a prelomni trenutak u njegovom muzičkom razvoju dogodio se 1995. u Solunu, kada je u prodavnici „Kinetic Records” proveo ceo dan birajući ploče čikaškog hausa i detroitskog tehna — temelje svog autentičnog zvuka.

Tokom višedecenijskog istraživanja elektronske muzike, Spirko je razvijao sopstveni umetnički izraz, kombinujući različite podžanrove i stvarajući jedinstven zvuk koji je stalno evoluirao. Bio je vizionar, umetnik, DJ, producent, promoter i maestralni frizer-stilista.

Iznad svega, bio je posvećen sin, brat, suprug i otac. Porodicama Spiridonović, Popović i Vučić redakcija Niških Vesti upućuje najiskrenije saučešće. Datum, mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni, pišu Niške vesti.

