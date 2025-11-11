Slušaj vest

Anica Lazić, partnerka poznatog glumca Lazara Ristovskog, već duže vreme je u centru pažnje zbog njihove ljubavne veze, a sada je svojim pratiocima otkrila još jedan deo privatnog života — svoju sestru Vanju.

Na fotografiji koju je podelila na društvenim mrežama, Anica i Vanja poziraju jedna pored druge dok isprobavaju naočare za sunce u prodavnici, a mnogi su odmah primetili da su sestre gotovo identične. Komentari ispod objave preplavljeni su porukama o tome koliko liče i koliko zrače pozitivnom energijom.

Anica Lazić i njena sestra Vanja Lazić poziraju u prodavnici dok isprobavaju naočare za sunce. Foto: Printscreen Instagram/anicalazicofficial

Osim upečatljive lepote, Aničina sestra može se pohvaliti i velikim uspehom — nedavno je završila master studije na Fakultetu organizacionih nauka, o čemu se ponosno oglasila na svom Instagram profilu.

Anica o vezi sa Lazarom Ristovskim: "On je kao dete, uvek nasmejan i duhovit"

Anica, koja je 39 godina mlađa od Ristovskog, u ranijem intervjuu otkrila je kako izgleda njihova svakodnevica i kakav je poznati glumac kada se ugase kamere.

– Lazar ne moli, on samo kaže: "Pakuj se, ženo!" Kad sam ga pitala može li da nađe nešto bliže, da ne letimo baš toliko sati, odgovorio mi je: "Ajde, babo jedna!" – ispričala je Anica kroz smeh i dodala da je tada odmah otišla da kupi kupaći i spakuje se za Maldive.

– Lazar je često kao dete. Voli da se šali, ima sjajan smisao za humor, ali ga ljudi često doživljavaju kao ozbiljnog i strogog. On ima taj dečiji duh i zna da me pokrene kad god zatreba. Biti s njim u vezi znači igrati se, svaki dan – iskreno je priznala Anica.

Podsetimo, Anica Lazić i Lazar Ristovski već duže vreme uživaju u skladnoj vezi i često putuju na egzotične destinacije, odakle redovno dele zajedničke fotografije i snimke.

