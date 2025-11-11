Slušaj vest

Čuveni japanski glumac Tacuja Nakadaј (Tatsuya Nakadai), jedan od najznačajnijih umetnika japanskog filma 20. veka, preminuo je u 92. godini života. Vest o njegovoj smrti preneo je The Japan News, a kako se navodi preminuo je 8. novembra nakon upale pluća. Kako se navodi pre smrti je bio hospitalizovan zbog povrede.

Sahrana i oproštajna ceremonija biće održane samo u krugu najbliže porodice, a javni oproštajni skup nije planiran. Predstavnici agencije su izjavili: "Nećemo primati cveće niti novčane priloge za saučešće."

Tacuja Nakadaј Foto: Ninjin Club / Christophel Collection / Profimedia

Nakadaј, pravim imenom Motohisa Nakadaј, rođen je 13. decembra 1932. godine u Tokiju. Svoju umetničku karijeru započeo je na pozorišnim daskama, da bi ubrzo postao jedno od najprepoznatljivijih lica japanske kinematografije. Zahvaljujući upečatljivim ulogama u istorijskim i samurajskim dramama, stekao je svetsku slavu.

Od pozorišne scene do svetske slave

Tokom bogate karijere, koja je trajala više od sedam decenija, Nakadaј je ostvario više od sto filmskih uloga. Među njima se posebno ističe njegova maestralna interpretacija u filmu „Ran“ (1985), koji je režirao legendarni Akira Kurosava. U ovom epskom delu Nakadaј je tumačio lik gospodara Hidetore Ičimonđija, starog vojskovođe koji se povlači i prepušta carstvo svojim sinovima – što pokreće krvavu borbu za vlast i porodičnu tragediju.

Pre filma „Ran“, Nakadaј je ostvario nezaboravnu ulogu u trilogiji „Ljudski uslov“ (The Human Condition) reditelja Masakija Kobajašija, sa kojim je sarađivao u čak jedanaest filmova.

Uloge koje su obeležile japanski film

Tacuja Nakadaј Foto: Greenwhich Films - Nippon Herald / Christophel Collection / Profimedia

U ovoj epskoj ratnoj trilogiji Nakadaј je igrao Kadžija, japanskog pacifistu koji pokušava da opstane u brutalnoj i totalitarnoj atmosferi Drugog svetskog rata. Serijal se sastoji od filmova „Bez veće ljubavi“ (1959), „Put ka večnosti“ (1959) i „Molitva vojnika“ (1961), koji su i danas remek-dela svetske kinematografije.

Nakadaј je tumačio i lik Hansira Cugumoa u slavnom filmu „Harakiri“ (1962), još jednom delu Kobajašija. Film prati majstora bez gospodara koji zatraži dozvolu da izvrši seppuku u dvorcu feudalnog gospodara, ali tokom ceremonije otkriva mračnu istinu o časti i licemerju samurajskog kodeksa.

Njegova bogata filmografija uključuje i ostvarenja kao što su „Kagemuša“ (1980), „Jodžimbo“ (1961), „Sanđuro“ (1962) i „Mač propasti“ (1966), koja su zauvek obeležila zlatno doba japanskog filma.

