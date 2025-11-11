Džud Lo kao Vladimir Putin i Pol Dejno kao Vadim Baranov u filmu „Mag iz Kremlja“.

Nakon što je još u avgustu prikazan prvi isečak iz političke drame „Mag iz Kremlja“ (The Wizard of the Kremlin) reditelja Olivijea Asajasa, uoči premijere na Venecijanskom festivalu, publika je sada napokon dočekala i međunarodni trejler koji dodatno podiže očekivanja pred bioskopsko prikazivanje.

Film je snimljen prema istoimenom romanu Đulijana da Empolija, a scenario potpisuju sam Asajas i nagrađivani pisac Emanuel Kere. Radnja nas vodi u srce političkih previranja postsovjetske Rusije i prati uspon Vladimira Putina na vlast.

Pol Dejno kao Vadim Baranov u filmu „Mag iz Kremlja“ Foto: Curiosa Films / Planet / Profimedia

Džud Lo kao Putin, Pol Dejno kao „čarobnjak iz senke“

Glavnu ulogu tumači Pol Dejno, koji igra spin-doktora i političkog stratega Vadima Baranova, fiktivnog lika inspirisanog stvarnim Vladislavom Surkovim, jednim od ključnih arhitekata savremene ruske propagande.

Džud Lo se pojavljuje kao Vladimir Putin, prikazan u prvim kadrovima kao hladnokrvni agent KGB-a, vođen ambicijom i žeđu za moći.

U trejleru Putin izgovara rečenicu koja odjekuje kroz ceo film:

Pol Dejno kao Vadim Baranov u filmu „Mag iz Kremlja“ Foto: Curiosa Films / Planet / Profimedia

„Ono što me zanima… jeste moć. Ne zanima me Nobelova nagrada za mir. Ja želim rat.“

Pored njih, u filmu glumi i Alisija Vikander kao Baranovljeva supruga Ksenija, Tom Staridž u ulozi oligarha zasnovanog na Mihailu Hodorkovskom, Vil Kin kao pokojni oligarh Boris Berezovski, te Džefri Rajt kao američki novinar u Moskvi kojem Baranov poverava svoju priču.

Stav prema političkim posledicama

Glumac je proveo sate proučavajući arhivske snimke Putina, istražujući njegovu javnu masku i minimalizam gestova – ističući kako se iza rezervisane spoljašnjosti krije mnogo neizrečenih emocija.

Odgovarajući novinarima na festivalu o potencijalnim posledicama igranja kontroverznog svetskog vođe, Lo je naglasio da nije osećao strah niti zabrinutost zbog reperkusija. Verovao je u Asajasovu viziju i inteligentno napisan scenario:

"Bilo nam je važno da film ne traži senzaciju radi kontroverze. Radili smo priču o liku, ne o političkoj definiciji stvarne osobe".

Dodao je i dozu humora rekavši da je tokom priprema naučio džudo, ironično komentarišući pozitivan aspekt preuzimanja zahtevne uloge.

