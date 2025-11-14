Slušaj vest

Mila Jovović, poznata manekenka i glumica, 2004. godine proglašena je od strane Forbesa za najplaćeniju manekenku na svetu. Njeno pravo ime je Milica Bogdanova Jovović.

Rano detinjstvo i porodica

Mila je rođena u porodici sa bogatom istorijom. Njena majka, Galina Loginova Jovović, bila je ruska glumica, dok je otac, Bogdan Jovović, srpskog porekla i lekar. Porodica po ocu poticala je iz Crne Gore, sa imovinom na Kosovu i Metohiji, u selu Zlopek kod Peći.

Zanimljivo je da je njen pradeda Bogić Camić Jovović bio barjaktar plemena Vasojevića i gardijski oficir kralja Nikole I Petrovića, dok je Mila ime dobila po njegovoj supruzi Milici.

Porodična istorija uključuje i dedu Bogdana Jovovića, komandanta vojnog područja Priština, kasnije finansijskog inspektora u Skoplju i Sarajevu. Tokom službe otkrio je proneveru zlata, što ga je dovelo do konflikta i interniranja na Golom otoku, odakle je uspeo da pobegne u Albaniju, a zatim u Sovjetski Savez i Kijev.

Sa majčine strane, njena baka Tatjana Popova bila je medicinska sestra i tokom Drugog svetskog rata već sa 16 godina bila na liniji fronta, marširajući sve do Berlina, dok je njen suprug Aleksandar Loginov takođe bio ratni borac.

Dolazak u Ameriku i prvi izazovi

Mila je sa porodicom emigrirala u Ameriku, gde je kao devojčica naišla na izazove prilagođavanja:

Foto: Printscreen Instagram

„Imala sam problema u prvim razredima u Americi, drugovi iz razreda su me zvali ruskim špijunom. Deca mogu biti okrutna, bilo je teško, ali sam naučila i dobre strane svega toga“, prisetila se Mila.

Karijeru u modelingu započela je sa 18 godina, kada je pozirala za naslovnicu italijanskog magazina „Lei“. Glumački put otvorili su joj filmovi poput „Noćni voz za Katmandu“ i „Povratak u Plavu lagunu“.

Holivudska karijera i prekretnice

Velika prekretnica bila je 1997. godine u filmu „Peti element“, gde je glumila uz Brusa Vilisa, a režirao je njen tadašnji suprug Lik Beson. Pre braka sa Besonom, Mila je bila udata za glumca Šona Endrjusa.

Najveći uspeh postigla je franšizom „Pritajeno zlo“, dok je pored glume razvijala i muzičku karijeru, objavivši dva albuma i nekoliko singlova.

Porodični život

Mila Jovović sa najstarijom ćerkom Foto: Printscreen/Instagram/millajovovich

Mila je u braku sa rediteljem Polom Andersonom, a par ima tri ćerke:

Ever Anderson– već se bavi glumom

Dašijel Edan

Ošin Lark Eliot Veze sa regionom i porodično nasleđe

Mila je ponosna na svoje poreklo i često priča o porodici:

„Moj deda po ocu, Bogdan Jovović, borio se u redovima partizana. Dolazim iz dugog niza boraca, vojnika i revolucionara i ponosim se nasleđem“, napisala je na Instagramu.

Otac Bogdan završio je medicinu u Ukrajini, a tokom devedesetih je završio u zatvoru gde je proveo pet godina. Mila ističe da su postali bliži nakon rođenja njenog prvog deteta:

„Od tate sam nasledila impulsivnost i neustrašivost. Verovatno sam jedini član porodice Jovović koji nije bio u zatvoru.“

Mila planira da snimi film o Golom otoku zajedno sa rođakom Mirkom, rediteljem:

„Za Amerikance bi to bila fascinantna tema.“

