Slušaj vest

Slavni Leonardo Dikaprio danas puni 51 godinu, a rođendan ove godine provodi na poseban način — u društvu manekenke Vitorije Ćereti, koja sa svojih 27 godina uspeva da prekine dugi niz medijskih špekulacija o njegovim ljubavnim vezama.

Glumac, poznat po tome da „nema loš film“ i da često bira mlađe partnerke, i ovog puta je u centru pažnje. Međutim, osim filmskih uloga, Dikaprio je kod domaće publike poznat i po izgovoru rečenice na srpskom jeziku.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegova devojka:

1/5 Vidi galeriju Leonardo Dikaprio i Vitorija Ćereti u Veneciji Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

U svom filmu „Plaža“ (2000) rekao je:

„Sutra ću putovati mnogo milja biciklom.“

Komentari su bili pozitivni, a domaći gledatelji su pohvalili njegov trud i korektan izgovor.

Filmski planovi u Srbiji

Publiku je takođe zaintrigirala informacija da Dikaprio planira film o legendarnom kriminalnom klanu „Pink Panteri“, gde bi igrao vođu bande. Njegov scenarista je u Beogradu prikupljao materijale, razgovarao sa zaposlenima Interpola i detaljno istraživao priču.

Kontroverza sa srpskom publikom

Foto: Shutterstock, Instagram/helen_babic

Ipak, deo domaće javnosti ostao je iznenađen nakon iskaza manekenke Helen Babić, sestričine Snežane Babić Sneki. Ona je ispričala da je Dikaprio, kada je saznao da dolazi iz Srbije, napravio grimasu gađenja.

„Upoznala sam ga kao čoveka smorenog od svega. Celu noć je bio na telefonu. Kasnije smo večerali za istim stolom. Pitao me je odakle sam, a kada sam rekla, odmah se namrštio. Izrazio je gađenje, a ja sam ga pitala čemu to“, rekla je Helen.

Dodala je i da je Dikaprio spomenuo jednu srpsku devojku koja ga je jurila i uhodila.

Helen Babić Foto: Instagram/helen_babic

„Kada mi je pokazao sliku, shvatila sam o kome je reč. Po jednoj osobi je generalizovao našu državu“, zaključila je Helen u intervjuu za Blic.

Bonus video: Nenad Okanović o druženju sa Mandom