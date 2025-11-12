Slušaj vest

Publika ga pamti kao Faruka Fazlinovića iz kultne serije "Lud, zbunjen, normalan", večitog šarmera koji ne odoleva ženskoj lepoti. Ipak, iza kamere, Senad Bašić je sasvim drugačiji čovek – odan suprug, porodični čovek i neko ko već više od tri decenije deli život sa istom ženom.

Tri decenije ljubavi i razumevanja

Senad i njegova supruga Jasna u braku su više od 30 godina. Njihova ljubavna priča započela je na najneobičnijem mestu – u tramvaju, dok su još bili srednjoškolci. Sudbina ih je spojila na putu do gimnazije, a od tada se, kako glumac kaže, nikada nisu razdvojili.

Kasnije su se venčali tokom studentskih dana i izgradili skladan porodični život. Imaju dvoje dece – sina Skendera i ćerku Hanu, a Senad retko priča o privatnosti jer, kako kaže, "nema potrebe da se intima nosi pred kamere".

Recept za brak bez svađa

U intervjuu za hrvatski IN Magazin, glumac je iskreno govorio o braku i otkrio svoj neobičan, ali efektan recept za skladan odnos.

„Nisam više nemiran, ne uzbuđuju me sitnice i gluposti, a televiziju skoro i ne gledam. Na društvenim mrežama sam samo kad baš moram,“ rekao je Bašić, uz osmeh.

Pogledajte u galeriji kako se Senad menjao kroz seriju "Lud zbunjen normalan":

1/6 Vidi galeriju Senad Bašić u seriji Lud zbunjen normalan Foto: Printscreen/Youtube, printscreen/youtube/Lud,zbunjen,normalan | ZVANICNI KANAL | FIST Pro

Najviše pažnje privukla je njegova izjava o tome kako izgleda zajednički život nakon dugogodišnjeg braka:

„Francuski ležaj je najveća glupost, pogotovo ako želite da ostarite s nekim. Englezi su tu mnogo pametniji – svako ima svoju sobu, a kad hoće da rade ‘one stvari’, lepo pokucaju jedno drugom na vrata. To je potpuno ispravno,“ izjavio je kroz šalu.

Glumac je otkrio i da se, kada mu je ćerka napustila dom, preselio u njenu sobu i napravio svoje „odaje“.

„Kupio sam krevet, uzeo jorgan i odvojio se. Imamo dnevni boravak gde popričamo dve-tri rečenice, a čim osetimo da sledi rasprava – svako ide u svoju sobu. I mir u kući zagarantovan,“ otkrio je Bašić kroz osmeh.

Ljubav koja traje

Uprkos popularnosti koju mu je donela serija "Lud, zbunjen, normalan", Senad je svoj privatni život uspešno sačuvao od javnosti. Njegova ljubav sa Jasnom traje više od tri decenije, a mnogi veruju da je upravo ta kombinacija ljubavi, prostora i poštovanja tajna njihovog dugovečnog braka.

Bonus video: Supruga Aleksandra Sofronijevića