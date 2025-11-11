Slušaj vest

Model Džasmin Tuks je postala majka po drugi put — samo 13 dana nakon što je otvorila prestižnu modnu reviju Viktorijas Sikret 2025. godine, ponosno pokazujući svoj stomak na pisti.

Tridesetčetvorogodišnja lepotica i njen suprug Huan David Borero, šef međunarodnog tržišta u kompaniji Snep Ink., objavili su rođenje sina, Matea Ire Borera, 28. oktobra. Srećnu vest su podelili na Instagramu crno-belom fotografijom bebe i svoje dvogodišnje ćerke Mije, uz natpis: „Najveći blagoslov. Mateo Ira Borero, 28.10.2025.“

Džasmin i Huan su se verili 2020. godine, a venčali su se godinu dana kasnije na raskošnoj ceremoniji u crkvi i manastiru San Franciska u Kitu, Ekvador. Huanov otac je Alfredo Borero Vega, bivši potpredsednik Ekvadora.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala:

1/6 Vidi galeriju Džasmin Tuks na reviji Victoria's Secret 2025. Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia, Mike Coppola / Getty images / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo dve nedelje pre porođaja, Džasmin, uprkos tome što je bila u devetom mesecu trudnoće, otvorila je reviju Viktorijas Sikreta u Njujorku, na pisti u Štajner studiju u Bruklinu. Izgledala je božanstveno u providnoj mrežastoj haljini preko bež bodija, sa jedinstvenim okvirom u obliku školjke na leđima.

Manekenka je ranije priznala da joj je druga trudnoća bila teža jer sada, pored toga što očekuje bebu, brine i o svojoj dvogodišnjoj ćerki.

„Ovog puta mi je malo teže, jer imam devojčicu o kojoj moram da brinem“, rekla je Tuks za časopis People.

Džasmin Tuks na reviji Victoria's Secret Foto: Anton Oparin / Alamy / Profimedia

Jasmin je šetala na svakoj reviji Viktorijas Sikreta od 2012. do 2018. godine, a vratila se prošle godine kada je brend prošao kroz veliko rebrendiranje.

