Sali Kirkland, oskarom i Zlatnim globusom nagrađivana glumica, preminula je u 84. godini, potvrdio je njen predstavnik Majkl Grin za TMZ. Glumica je poslednje trenutke provela u hospiciju u Palm Springsu, a uzrok smrti navodi se kao komplikacije povezane sa demencijom, od koje je bolovala poslednjih godinu dana. Njena GoFundMe stranica dodatno navodi da je nedavno doživela ozbiljan pad u tuš-kabini, povredivši rebra i stopalo.

Sali Kirkland Foto: Chris DELMAS / Visual / Profimedia

Karijera i dostignuća

Rođena u Njujorku, Sali je bila ćerka modnog urednika Voga Sali Kirkland Sr. i trgovca metalima Fredrika M. Kirklanda. Svoju glumačku veštinu usavršavala je na American Academy of Dramatic Arts.

Godine 1964. postala je jedna od „13 najlepših žena“ Endija Vorhola, a 1968. prva glumica koja se pojavila potpuno naga na sceni u off-Broadway produkciji „Sweet Eros“.

Vrhunac njene karijere došao je 1987. godine kada je osvojila Zlatni globus za glavnu ulogu u komediji-drami „Ana“, za koju je dobila i nominaciju za Oskara. Tokom karijere od preko četiri decenije, zabeležila je više od 200 filmskih i televizijskih uloga, među kojima se izdvajaju projekti poput „Charlie’s Angels“, „JFK“ i „Bruce Almighty“.

Život izvan ekrana

Kirkland je bila i ordinisana ministarka i veliki zaljubljenik u jogu, a tokom godina mentorisala je brojne glumce, uključujući Barbru Strejsend, Sandru Bulok i Lizu Mineli.

Porodica i ostavština

Ostala je upamćena po svojoj profesionalnosti i energiji koju je prenosila na mlađe kolege. Preživljavaju je njen kum i reditelj Koti Galouej (Bejli), tri rođake – Bruki, Ketrin i Tina Kirkland – i nekoliko bliskih prijatelja.

