Na predstojećem izboru za Mis Univerzuma 2025, koji će biti održan 21. novembra u Tajlandu, Srbiju će predstavljati manekenka mongolskog porekla Jelena Egorova. Kada je objavljeno da će Jelena predstavljati našu zemlju, domaća javnost se podelila. Jedan deo publike pozdravio je izbor, dok je drugi reagovao burno, tvrdeći da neko "ko nije rođen u Srbiji" ne bi trebalo da nosi lentu naše zemlje.

Rasprava se dodatno rasplamsala nakon izjave Vesne de Vinče, koja je javno kritikovala izbor:

- Ona ne govori srpski, niko je nije birao, rekla je Vesna.

Dok je polemika trajala, Jelena Egorova se danas oglasila na svom Instagram profilu i objavila sledeće:

- Velika mi je čast što ću ove godine predstavljati Srbiju na izboru za Miss Universe. Moja priča je duboko povezana sa Srbijom - imam srpske korene, živela sam i studirala u Srbiji i sa ponosom govorim srpski jezik. Ova zemlja je postala deo onoga što jesam - njena kultura, njen narod i njen neverovatan duh inspirišu me svakog dana. Predstavljati Srbiju za mene nije samo titula - to je misija ljubavi, ponosa i jedinstva. Želim da svet vidi lepote, snagu i srce srpskog naroda kroz mene.

Jelena je prethodnih godina prošla kroz ozbiljan medijski linč. U septembru 2021. godine javno je otkrila da je bila žrtva digitalne ucene ljudi koji su se predstavljali kao producenti muzičkih spotova. Tražili su da snimi video u donjem vešu, a zatim su pretili da će ga zloupotrebiti i fotošopirati ukoliko ne plati.

Kasnije je o tome govorila i ruskoj televiziji NTV, gde je njena priča prikazana u emisiji "Intima za novac", što je izazvalo dodatne kritike i stigmu. Fotografije u kupaćem kostimu korišćene su bez njene saglasnosti u emisijama koje su je predstavljale kao nemoralnu.

Vesna de Vinča: "Ona ne zna Srbiju ni na mapi da pokaže"

Više o ovoj temi, gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorila je novinarka i dugogodišnja predsednica organizacije Mis SrbijeVesna de Vinča.

- U Izraelu se dogodio najbolji Mis koji sam ikada videla. Ta država je platila velike pare da se tamo organizuje izbor, a to je bilo 2021. Dok 2022. takmičanje kupuje transdženderka sa Tajlanda, gde se odigrava ovogodišnje takmičenje. Tu počinje prvi rasplet. Dakle, uvode se potpuno novi kriterijumi, a jedan je da ne moraš da budeš žensko. Mnoge devojke sada na Mis Univerzumu su zapravo trasndženderke. Mi smo još i dobro prošli.

De Vinča se dotakla haosa koji se danas dešava u organiziciji za Mis Univerzuma.

- To takmičenje je kupljeno za desetine miliona od strane jedne male radio stanice koju drži transrodna osoba. Nije to ona kupila, već globalisti, kako bi po celom svetu promovisali lepote transrodnosti. Mi smo tada u našoj kompaniji shvatili da nam tu nije mesto, pa smo se pre dve godine povukli i rekli da u toj vrsti takmičenja Srbija kao takva neće da učestvuje. Povukle su se mnoge države sveta, ozbiljne organizacije, koje su rekle da ne žele da učestvuju.

De Vinča tvrdi da niko nije izabrao da pomenuta Mongolka bude naš izbor za Mis:

- Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis Univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu... Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis Univerzuma se raspada.

De Vinča je rekla da je u panici zbog Srbije povodom celokupne situacije:

- Ona može da nešto lupi, uradi ili šta god i onda to neće biti prepisano njoj, već Srbiji. Svi njeni nastupi su zapravo Srbija. U panici sam zbog naše zemlje i naroda. Ovo je nameštaljka, laž i prevara, to je takmičenje koje prihvata transrodnost, a oni žele da uđu u modnu agenciju, da pokupe 100 devojaka, nalepe im lente i naprave takmičenje. Naša Mongolka ne živi i mislim da ni na mapi ne može da pronađe Srbiju. Meni je drago što se ovo desilo kako bi narod video koliko je to ozbiljno.

