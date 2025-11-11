Slušaj vest

Kejt Midltonprisustvovala je danas Službi sećanja povodom Dana primirja u Stafordširu u Engleskoj, na National Memorial Arboretum's Armed Forces Memorial. "Memorijal oružanih snaga" je nacionalni spomenik u Ujedinjenom Kraljevstvu posvećen britanskim vojnicima koji su poginuli na dužnosti ili usled terorističkih akcija od kraja Drugog svetskog rata.

Dan primirja je dan sećanja kojim se u nizu država obeležava kraj Prvog svetskog rata, odnosno primirje koje je 11. novembra 1918. Nemačka potpisala sa silama Atante i time su okončana neprijateljstva na Zapadnom frontu.

Svake godine član britanske kraljevske porodice prisustvuje Službi sećanja, solo ili u pratnji supružnika. Kejt Midlton se danas prvi put pojavila na toj ceremoniji.

Kejt Midlton na obeležavanju Dana primirja u Prvom svetskom ratu

Danas je tačno u 11 sati dvominutnim ćutanjem odata počast nastradalim vojnicima. Kejt Midlton položila je venac i time odala poštu žrtvama rata, a onda je pročitana pesma “A Sonnet For Us All” koja oslikava važnost iskustava i veza koje se stvaraju kroz vojnu službu.

Kejt je nakon službe pričala sa vojnim veteranima i decom vojnika koji su sada na dužnosti. Prisustvovala je zatim izložbi "Letters from the Frontline — Words, War and Victory", piše People.

Princeza je bila na visini zadatka, njen solo javni angažman naišao je na brojne pohvale zbog njene posvećenosti i saosećajnosti. "Dajana bi bila ponosna na Kejt, koja je dostojan svoje pozicije" , hvale Kejt na društvenim mrežama i podsećaju na humanost kojom je plenila Lejdi Di.

Kejt Midlton bila je besprekorno stilizovana, pojavila se u dugačkom kaputu A kroja, sa simbolom crvenog maka, koji je u Britaniji znak Danaoprimirja, nosila je i elegantan šešir od prevrnute kože, a od istog materijala su i čizme i rukavice kojima je upotpunila izdanje.

(Kurir.rs/ Žena)

